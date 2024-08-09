Park isteyen çocuklar eylem başlattı! Miniklerin sloganlarına mahalleliden destek

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir grup çocuk, mahallede oyun parkı yapılması için eylem yaptı. "Park isteriz" sloganı atan çocukların talepleri sosyal medyada ilgi gördü. Vatandaşlar mahallede çocuk parkına ihtiyaç olduğunu, çocukların oyun oynamak için yerlerinin bulunmadığını söyledi.

"SOKAKLARDA OYNAYAMIYORUZ PARK İSTİYORUZ"

Mahallede çocukların eylemine öncülük eden 10 yaşındaki Zümra Akkaya, "Sokaklarda araçlar geçiyor ve o nedenle oynayamıyoruz. Bazı kişiler binaların önünde oynamamıza izin vermiyorlar, buraya park yapılırsa en azından burada oynarız ve güzel olur. Televizyonda farklı bir ilde çocuklar 'Park isteriz' diye bağırıyorlardı, ben arkadaşlarıma söyledim ve biz de yapmak istedik. Park yapılırsa parkta oynarız" diye konuştu.

12 yaşındaki Yiğit Dursun Demir, mahallelerinde bulunan boşluğun parka çevrilmesini ve uzaklara gitmek istemediklerini söyledi. Mahallelerine park yapılmasını istediklerini ifade eden Demir, "Buraya park yapılsın diye böyle bir eylem yapmak istedik" dedi.

14 yaşındaki Buğra Kağan Çiçek ise mahallede park olmadığı için çok sıkıldıklarını, bu nedenle böyle bir eylem yaptıklarını anlattı.

MUHTARDAN ÇOCUKLARIN EYLEMİNE DESTEK

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Nail Çelebi, alana park yapılması için görüşmeler yaptıklarını ancak çok fazla ilerleme kaydedemediklerini söyledi. Muhtar Çelebi, "2024 yılındayız ve mahallemize yakışmayan bu görüntüden mahallemizi yakışır hale gelmesini istediğimiz bir görüntüye kavuşmak istiyoruz. Karşıyaka büyük bir mahalle olmasına rağmen bir tane parkı ve 2 tane de çamlık alanı var. Bu da mahallemize ve bize yakışmıyor. Ben göreve geldiğimden bu yana bunu yaptırmak için, inşaatlaşma süreci bitmiş olan bu alanın parkına kavuşması için elimden gelen bütün yazışmaları yaptım, ilgililerden destek istedik. En sonunda çocuklarımız özveriyle böyle bir eylem yapma kararı aldılar ve biz de sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Muhtar Nail Çelebi, "Biz hızlı bir şekilde bu parkın yapılmasını ancak günümüz çağına uygun şekilde yapılmasını istiyoruz. Artık vakit kaybetmenin bir anlamı yok, çok maliyeti olduğunu da düşünmüyorum. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Burası Altınordu Belediyesine ait, mahallemizde şuan 6 tane park yeri var ve en yapılaşması bitmiş olanlardan bir tanesi burası. Acilen bunların yapılmasını istiyoruz, artık buralar börtü ve böcek yuvası oldu" şeklinde konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİ CAMA VE BALKONA ÇIKTI

Mahallede eylemlerini sürdüren çocuklara bina sakinlerinden de destek geldi. Genci ve yaşlısı demeden binalarının cam ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, çocukların park istemesine destek çıktı. Öte yandan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, park yapılması için gerekli incelemelerin ardından park yapılması için çalışma başlatacaklarını belirtti.