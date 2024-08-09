Üye Girişi
Haberler

Park isteyen çocuklar eylem başlattı! Miniklerin sloganlarına mahalleliden destek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da mahallelerinde park olmayan çocuklar bir araya gelerek, "Park" yapılması için eylem yaptı. Çocukların eylemine öncülük eden 10 yaşındaki Zümra yetkililerden çözüm istedi. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar ise çocukların bu eylemine destek verdi.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir grup çocuk, mahallede oyun parkı yapılması için eylem yaptı. "Park isteriz" sloganı atan çocukların talepleri sosyal medyada ilgi gördü. Vatandaşlar mahallede çocuk parkına ihtiyaç olduğunu, çocukların oyun oynamak için yerlerinin bulunmadığını söyledi.

"SOKAKLARDA OYNAYAMIYORUZ PARK İSTİYORUZ"

Mahallede çocukların eylemine öncülük eden 10 yaşındaki Zümra Akkaya, "Sokaklarda araçlar geçiyor ve o nedenle oynayamıyoruz. Bazı kişiler binaların önünde oynamamıza izin vermiyorlar, buraya park yapılırsa en azından burada oynarız ve güzel olur. Televizyonda farklı bir ilde çocuklar 'Park isteriz' diye bağırıyorlardı, ben arkadaşlarıma söyledim ve biz de yapmak istedik. Park yapılırsa parkta oynarız" diye konuştu.

12 yaşındaki Yiğit Dursun Demir, mahallelerinde bulunan boşluğun parka çevrilmesini ve uzaklara gitmek istemediklerini söyledi. Mahallelerine park yapılmasını istediklerini ifade eden Demir, "Buraya park yapılsın diye böyle bir eylem yapmak istedik" dedi.

14 yaşındaki Buğra Kağan Çiçek ise mahallede park olmadığı için çok sıkıldıklarını, bu nedenle böyle bir eylem yaptıklarını anlattı.

Park isteyen çocuklar eylem başlattı! Miniklerin sloganlarına mahalleliden destek

MUHTARDAN ÇOCUKLARIN EYLEMİNE DESTEK

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Nail Çelebi, alana park yapılması için görüşmeler yaptıklarını ancak çok fazla ilerleme kaydedemediklerini söyledi. Muhtar Çelebi, "2024 yılındayız ve mahallemize yakışmayan bu görüntüden mahallemizi yakışır hale gelmesini istediğimiz bir görüntüye kavuşmak istiyoruz. Karşıyaka büyük bir mahalle olmasına rağmen bir tane parkı ve 2 tane de çamlık alanı var. Bu da mahallemize ve bize yakışmıyor. Ben göreve geldiğimden bu yana bunu yaptırmak için, inşaatlaşma süreci bitmiş olan bu alanın parkına kavuşması için elimden gelen bütün yazışmaları yaptım, ilgililerden destek istedik. En sonunda çocuklarımız özveriyle böyle bir eylem yapma kararı aldılar ve biz de sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Park isteyen çocuklar eylem başlattı! Miniklerin sloganlarına mahalleliden destek

Muhtar Nail Çelebi, "Biz hızlı bir şekilde bu parkın yapılmasını ancak günümüz çağına uygun şekilde yapılmasını istiyoruz. Artık vakit kaybetmenin bir anlamı yok, çok maliyeti olduğunu da düşünmüyorum. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Burası Altınordu Belediyesine ait, mahallemizde şuan 6 tane park yeri var ve en yapılaşması bitmiş olanlardan bir tanesi burası. Acilen bunların yapılmasını istiyoruz, artık buralar börtü ve böcek yuvası oldu" şeklinde konuştu.

Park isteyen çocuklar eylem başlattı! Miniklerin sloganlarına mahalleliden destek

MAHALLE SAKİNLERİ CAMA VE BALKONA ÇIKTI

Mahallede eylemlerini sürdüren çocuklara bina sakinlerinden de destek geldi. Genci ve yaşlısı demeden binalarının cam ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, çocukların park istemesine destek çıktı. Öte yandan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, park yapılması için gerekli incelemelerin ardından park yapılması için çalışma başlatacaklarını belirtti.

Park isteyen çocuklar eylem başlattı! Miniklerin sloganlarına mahalleliden destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çocuk Ordu Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

500

Yorumlar (1)

Murat Şimşek:

dedeme bak canını yerim senin ellerinden operim

6
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ZAHA Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Wilfred Zaha TRANSFER mi oldu? Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta, hani kanalda? Pubg Mobile kapanıyor mu? Pubg Mobile kapanacak mı, ne zaman yasaklanacak? Yemek Sepeti çöktü mü? 9 Ağustos Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var?Mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! SWE hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar SWE açılımı ne? Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Türkiye Brezilya maçı ne zaman? Türkiye voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Instagram açıldı açılacak! SON DAKİKA! Instagram açıldı mı? 9 Ağustos bugün Instagram açılacak mı? Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşına, nereli, branşı ne? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman, rakibi kim? Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu, olacak mı? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? 10-11 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 10-11 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Hüseyin Yayman kimdir, nereli? TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman kaç yaşında? BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || BİLSEM 2024 mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Garip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Garip filmi ne zaman, nerede çekildi? Garip filmi gerçek mi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Foça 10-11 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi!
title