Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar

Koç Üniversitesi yurdunda yaşandığı iddia edilen olay Türkiye gündemine bomba gibi düştü. TÜBİTAK birincilik ödülü sahibi olan öğrenci F.B., odadan ayrılmasını isteyen Hasan E.K. tarafından önce kemerle, sonra ütüyle saldırıya uğradığını öne sürdü. Aynı odayı paylaştığı diğer kişi Arda D.'nin ise, Hasan E. K.'nin yönlendirmesi üzerine F.B.'ye kesici aletle saldırdığı belirtildi.

ODA ARKADAŞLARI TARAFINDAN İŞKENCE EDİLDİ

15 Kasım gecesi yaşanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan olayda, TÜBİTAK birincisi F.B. 19 Ekim 2023'te 3 öğrencinin kalabildiği yurt odasına yerleşti. Odada hukuk fakültesi öğrencisi Hasan E.K. ve arkadaşı Arda D. ile birlikte kalan F.B. iddiaya göre Kürt olduğu için bu kişiler tarafından işkenceye uğradı.

ÖNCE KEMERLE DÖVDÜLER, SONRA KESİCİ ALETLE DARP ETTİLER

2 öğrenci tarafından önce kemerle dövülen, sonra kızgın ütü ve kesici aletle darp edilen F.B.'nin okuldan uzaklaştırıldığı öğrenilirken, dava dosyasına giren ses kayıtlarında "Zafer Partisi iktidarında Yahudilerle benzer şeyler yaşayacaksınız" şeklinde ifadeler yer aldığı belirtiliyor.

"CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN İMZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA"

Haberin duyulmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Hasan E. K. iddiaları yalanladı. K. açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Sair medya mecralarından yayımlanan ve yer yer adımın ve fotoğraflarımın da geçtiği abuk subuk iftira haberlerinden haberdarım. Kimin, ne saikle ve amaçla bunu yaptığını da anlıyoruz. Gerekli hukuki başvurular yapılarak suçluların cezalandırılması sağlanacaktır. Haberlerde "F.B." olarak kısaltılan ve kendisini mağdur gibi gösteren şahıs, cinsel saldırı suçundan adli kontrol ile imza yükümlülüğü altındadır ve yalan haberlerle medya desteği sağlayarak soruşturmanın gidişatını etkilemeye çalışmaktadır. Bilginize."

KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Koç Üniversitesi olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada " Bilime ve insanlığa hizmet etme hedefiyle kurulmuş akademik bir kurum olarak taviz veremeyeceğimiz ilkelerin başında şiddetin ve ayrımcılığın hiçbir türünün kabul edilemeyeceği yer almaktadır. Bu kapsamda, üniversitemizde yaşanan olayla ilgili derhal gerekli soruşturmalar başlatılmıştır ve konu ayrıca yargıya taşınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

ZAFER PARTİSİ İDDİALARI SONRASI ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Öğrenci yurdunda yaşanan olayla ilgili dava dosyasında adı geçtiği iddia edilen Zafer Partisi ile ilgili açıklama da Genel Başkan Ümit Özdağ'dan geldi.

ÖĞRENCİNİN KENDİSİNE İLETTİĞİ MESAJI PAYLAŞTI

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Özdağ şu ifadeleri kullandı; Koç üniversitesi öğrenci yurdunda meydana gelen olay ile ilgili yandaş medya Zafer Partisi'ne ahlaksız iftiralar ile saldırmaktadır. Olayın şahidi olan Hasan E.K.'nin bana ilettiği mesajı sizler ile paylaşıyorum; "A.D. ile ben Hasan E.K.'nin, Feridun Balaban'a karşı ırkçı/ayrımcı/ötekileştirici şekilde saldırıda bulunduğumuz tamamen iftiradan ibarettir. Kavganın nedeni eşcinsel yönelimi olan F.B'nin A.D.'ye cinsel tacizde bulunmasıdır. F.B. daha öncede başka insanlara cinsel tacizde bulunduğu için Koç Üniversitesi'nde önce odası değiştirilmiştir sonra 1 ay uzaklaştırma almıştır. Ayrıca bizim ırkçı ve mezhepçi bir yaklaşım ile davranmamız da mümkün değildir. Ben Hasan E.K. Aleviyim, A.D.'nin ise annesi Kürttür. Koç Üniversitesi gibi bir üniversitede tam burslu okuyan iki öğrenci olarak bizim zaten bu şekilde anlamsız ve dehşet verici bir sebepten dolayı başka bir arkadaşımıza SALDIRMAMIZ akıl mantık sınırlarına uygun bir şey değildir. Kendisi, gerçekleşmiş olan ve bu dilekçede şikayet olarak sunulmuş olan hususlardan kendisini aklamak ve başına gelenlerin sebebini ırkçılık/ayrımcılık olarak göstermek adına böyle kötü niyetli bir yola gitmiştir.

HABERLER, F.B.'NİN ŞİKAYETİNDE BİLE BÖYLE ŞEYLER SÖYLEMEMİŞ OLDUĞU HALDE, SANKİ KENDİSİNE IRKÇI SAİKLERLE KÜRT VE ALEVİ OLDUĞU İÇİN SALDIRILMIŞ VE İŞKENCE EDİLMİŞ GİBİ, YALAN İFADELERLE DOLUDUR. BU HABERLERDE HASAN E.K.'NİN "ÜTÜ BASTIĞI" , "KEMERLE DÖVDÜĞÜ" GİBİ İFADELER VAR. ÜTÜ BASMAK GİBİ BİR İDDİADA F.B. BİLE BULUNMUYOR. KEMERLE DÖVMEK KONUSUNDA DA, F.'NİN DE BEYANI VE SES KAYDINDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE SADECE BİR KEZ YUMUŞAK VURUYORUM, BU DA MEŞRU SAVUNMA KAPSAMINDA ZATEN. BU YALAN HABERLER VE HEDEF GÖSTERİLME SONUCUSOSYAL MEDYADA BELİRLİ POLİTİK GRUPLARIN ORGANİZE ETTİĞİ LİNCE MARUZ KALMIŞ DURUMDAYIZ. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİZE VE AİLELERİMİZE YÖNELİK ONLARCA AÇIK ÖLÜM, İŞKENCE, TECAVÜZ TEHDİDİ ALIYORUZ. YERİM VE TÜM KİŞİSEL BİLGİLERİM BİLİNMEKTE, HEDEF GÖSTERİLMEKTEYİM.

"VEHBİ KOÇ ONUR ÖDÜLÜM VAR"

BenHasan E.K.;%100 burslu Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Psikoloji Bölümleri çift anadal öğrencisiyim. Koç Üniversitesi'nde eğitim görmüş olduğum akademik dönemlerin her birinde Dekanlık Şeref Listesi'ne girmeye hak kazanmış olup aynı zamanda Vehbi Koç Onur Ödülüm de vardır. Eğitim hayatım boyunca hiçbir dersten kalmadım. Okuduğum iki bölümde de hem hocalarım hem arkadaşlarım tarafından sevilen bir öğrenciyim. Daha önce hiçbir disiplin olayına karışmadım ve sicilim temizdir.

"YAŞANAN OLAYLARIN SEBEBİ OLARAK ALEVİ-KÜRT OLMASINI GÖSTERİYOR"

F.B. isimli öğrenci, ülkemizdeki çeşitli azınlık grupların mensubu olması hususunu ve bu azınlık grupların ne yazık ki Türkiye'de belirli sosyal çevreler tarafından kötü muameleye ve ayrımcılığa maruz kalıyor olduğu iddialarınıkötü niyetli ve gerçekle hiçbir alakası olmayan bir şekilde, kendisini içinde bulunduğu zincirleme cinsel taciz sarmalından çıkarmak ve yaşanan olayların sebebi olarak Alevi-Kürt olmasını gösterip kendini aklamak niyetiyle kurtulmaya çalışmaktadır. Bunu kasten ve bilinçli olarak yapmaktadır. Kendisi bana ve A.D.'ye karşı, eğer bir gün başına kötü bir olay gelirse veya hukuki bir yargılama sürecinden geçecek olursa; eşcinsel olmasını, Kürt olmasını ve Alevi olmasını sosyal medyada insanların önüne atıp arkasına bu azınlık grupların ve medyanın desteğini alarak kendini aklayabileceğini düşündüğünü anlatmıştır. Şu anda da yapmakta olduğu şey tam olarak budur." Kamuoyunun bilgisine sunarım."