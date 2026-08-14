Nilda Müge'yi öldüren şüpheli: 'Seni de kendimi de öldüreceğim ama cezaevine tekrar girmeyeceğim'

ŞİŞLİ'de eczane önünde arkadaşının ilaç almasını bekleyen Nilda Müge Şahin (26)'i öldüren Nazir Ilgın'ın ifadesi ortaya çıktı. Ilgın ifadesinde " Nilda'nın şikayetinden vazgeçmesini, bu durumun benim geçmişte yaşamış olduğum dosyalarımı komple etkileyeceğini, 9 yıl boyunca cezaevinde kalacağımı söyledim. Ancak Nilda şikayetinden vazgeçmedi. Amacım yanına giderek 'seni de kendimi de öldüreceğim ama cezaevine tekrardan girmeyeceğim' diyerek silahla korkutmaktı. Nilda'nın yanına geldim ve seslendim ancak beni duymadı. Silahı çıkardıktan sonra 2 kez ateş ettim. Hemen ardından kendime de sıkacakken silahın tutukluk yaptığını anladım. İnternete girince Nilda'nın öldüğünü haberlerden öğrendim. Gün boyu mezarın başında durdum. Gece olunca mezarın hemen arkasında bulunan ormanlık alana girdim. Yakalandığım ana kadar da ormanlık alanda kaldım" dedi.

Olay, 5 Ağustos'ta saat 00.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastaneden ayrılan Şahin ve arkadaşı, daha sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye geldi. Şahin'in arkadaşı eczaneden ilaç alırken, Şahin dışarıda bekledi. İddiaya göre 34 PJ 7763 plakalı siyah skuter motosiklet üzerinde bulunan Nazir Ilgın., eczanenin bulunduğu sokakta Nilda Müge Şahin'e silahla ateş açtı. Saldırının ardından skuter motosikletle olay yerinden kaçtı. Genç kadının sırtına 2 kurşun isabet etti. Şahin ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılan Nilda Müge, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Yapılan araştırmada Nazir Ilgın'ın 3 'Kasten yaralama', 1 'Hakaret ve tehdit' ile 2 kez 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında toplam 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Şahin'in kız kardeşi ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradı. Polis, şüpheli Nazir Ilgın'ı bugün Sarıyer Ayazağa'da ormanda yakalandı. Ilgın'ın olayda kullandığı silahı hatırlamadığı bir yerde denize attığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Nazir Ilgın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN TAMAMI ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan şüpheli Nazir Ilgın'ın ifadesi ortaya çıktı. Ilgın ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla 2020 yılında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevine girdim. Cezaevine girdiğim dönemde Ben cezaevinde bulunduğum süre içerisinde yani 2021 yılında işlerin kötü gitmesinden dolayı ortağım olan Ali I. iş yerinin devrini Nazan Dilek D. isimli şahsa verdi. Nazan D. isimli şahısla hatırladığım kadarıyla 2011 yılında birlikte çalışmıştık. 2023 yılı Haziran ayında cezaevinden süresiz olarak Covid-19 iznine çıktım. Ancak daha sonra izin sürem 40 gün olarak belirlendi. İzinde olduğum sürede devretmiş olduğumuz iş yerime gittim ve burada çalışmaya başladım. Çalıştığım süre içerisinde de Nilda Müge Şahin ile tanıştım. 40 gün kadar izinli kaldığım sürede Nilda ile arkadaş olarak görüşmelerimiz devam etti. 40 günün sonunda Covid izni bitti ve ben tekrardan cezaevine döndüm. Yaklaşık 3 ay kadar kapalı cezaevinde kaldım ve ardından açık cezaevine geçtim. Bu süre içerisinde Nilda Müge Şahin ile sürekli mektup ile haberleştik. Aynı zamanda benim ziyaretime de geldi" ded,

'ARAMIZDA PROBLEM YOKTU'

Nazir Ilgın ifadesinin devamında, "Açık cezaevine çıktıktan sonra 10 günlük bir izin aldım. Bu süre zarfında Nilda ile vakit geçirirken sevgili olmuştuk. Ben her 3 ayda bir 10 günlük izin alıp cezaevinden çıkıyordum ve Nilda ile görüşüyorduk. Nilda'nın yanı sıra annesi, kız kardeşleri Sedanur ve Nazan Dilek de yanımızda bulunuyorlardı. Ben evlerine dahi gidiyordum. Cezaevinde bulunduğum süre içerisinde de ankesörlü telefon ile veya Nilda'nın ziyaretime gelmesi ile görüşüyorduk. 2026 yılı Şubat ayında cezaevinden tahliye olana kadar anlattığım şekilde görüşmelerimiz devam etti. Cezaevinden çıktıktan sonra yine devretmiş olduğum iş yerinde çalışmaya başladım. Ancak Nilda, ablası ile tartışma yaşaması sebebiyle burada çalışmayı bırakmış ve son olarak markette çalışıyordu. Ancak ben tahliye olduktan sonra marketten de ayrıldı. Ben cezaevinden çıktıktan sonda Nilda ile oturup konuştum, kendisine daha önce bir kadına güvendiğimi ancak güvenimin boşa çıktığını, hatta bu sebeple hayatımın 6 yılının cezaevinde geçtiğini söyledim. Eğer aynı şeyleri yaşamayacaksam kendisiyle hayatımı birleştirmek istediğimi, evlenme teklif etmek istediğimi söyledim. Nilda ise bana aramızda herhangi bir sorun olmayacağını, güvenimi boşa çıkarmayacağını bana söyledi ve anlaştık. Aramızda herhangi bir problem yoktu" ifadelerini kullandı.

'BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ'

Nazir Ilgın, " Nilda benim ilgili aklının biraz karışık olduğunu söyledi. Aklının karışık olma sebebini sorduğumda ise aklında başka birinin olduğunu söyledi. Cezaevinde bulunduğum sürede Nilda markette çalışırken Suriyeli ve adını Yusuf olarak bildiğim bir şahısla tanıştığını, Nilda'nın aklının karışık olma sebebinin tanıştığı bu şahsın olduğunu öğrendim. Nilda bir süre sonra benimle görüşmek istemedi. Bu durum da benim psikolojimi oldukça etkiledi. Olay tarihinden yaklaşık 20 gün önceye kadar Nilda ile aramızda ne yüz yüze ne de telefonda hiçbir şekilde görüşmemiz olmadı. Ancak en son 20 gün öncesinden itibaren ben tekrardan Nilda ile görüşmek veya en azından arkadaş kalabilmek için konuşmak istedim. Kendisini telefonla aradım. Görüşmek istediğimi söyledim. Nilda ise kabul etti ve AVM'de buluştuk. Nilda'ya kendisini özlediğimi, tekrardan bir araya gelmek istediğimi söyledim. Nilda ise 'Ben özlemedim. Benim için her şey bitti. Aklım hala karışık' dedi. Ben de en azından arkadaş kalalım, arkadaşça görüşmeye devam edelim dedim. Ancak bu teklifimi de kabul etmedi. Yaklaşık 1,5 saat kadar oturduktan sonra AVM'den ayrıldık. Nilda benim teklifimi kabul etmeyince birkaç kez kız kardeşleri Nazan ve Sedanur ile eşi Cihan'dan, Nilda'yı ikna etmeleri için konuşmalarını istedim. Ancak kendileri Nilda ile konuştuklarını Nilda'nın benimle görüşmek istemediğini bana söylediler" dedi.

"ŞİKAYET ETTİĞİ İÇİN TEKRAR CEZAEVİNE GİRMEKTEN KORKTUM"

Nazir Ilgın, "Nilda yaklaşık 1 aydır AVM'de temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Olaydan yaklaşık 9 gün önce AVM'ye Nilda ile yeniden konuşmak için gittim. İş çıkışını bekledim. Yani saat 16.30 sıralarıydı. Ben AVM'nin dışında beklediğim sırada Nilda'nın kendisine ait plakasını bilmediğim motosikletine tanımadığım bir erkek şahıs bindi ve Nilda'da bu şahsın arkasına oturdu. Ben de kendi kullandığım ancak babam Harun I. adına kayıtlı motosikletimle Nilda'nın da bulunduğu motosikleti takip ettim. Nilda'nın ikamet ettiği Gülbahar Mahallesine gittiler. Burada motosikleti kullanan erkek şahıs Nilda'nın evinin bulunduğu sokağın iki sokak gerisinde indi. Sonra motosikleti Nilda tek başına kullanarak evine giderken ben önüne çıktım. Nilda'ya kendisini özlediğimi söyledim. Birlikte olduğu şahsın kim olduğunu sordum. Bu esnada her ikimiz de motosikletlerin üzerinde yan yana bulunuyorduk. Nilda ise beni artık istemediğini, yanında bulunan şahsın sevgilisi olduğunu söyledi. Ben kendisine Suriyeli Yusuf bu mu diye sorduğumda aynı şahsın olmadığını söyledi. Ben 'Hani sen hayatına kimseyi almayacaktın, kafan karışıktı, beni de bu yüzden istemedin' dediğimde 'Bu benim hayatım ben böyle istiyorum' diyerek cevap verdi. Ben o an sinirlendim ve Nilda'ya 'kendine gel' diyerek sol koluna 2 defa elimle vurdum. Nilda gitmek istediğini söyleyerek yanımdan ayrıldı ve ben de oradan ayrılarak iş yerime gittim. Nilda aynı gün benim yanımdan ayrıldıktan sonra Polis Merkezine giderek benden şikayetçi olmuş. Bu olay cumartesi günü olmuştu ve beni Polis Memurunun araması sebebiyle bu durumu öğrendim. Pazartesi günü Polis Merkezine giderek ifade verdim. İfade vermeye gidene kadar da Nilda'nın annesi, ablası Dilek Nazan ve eşi Kerim, Sedanur'un eşi Cihan ile görüşerek Nilda'nın şikayetinden vazgeçmesini, bu durumun benim geçmişte yaşamış olduğum dosyalarımı komple etkileyeceğini, 9 yıl boyunca cezaevinde kalacağımı söyledim. Hepsi de Nilda ile konuşacaklarını, şikayetini geri çekeceğini söylediler. Ancak Nilda şikayetinden vazgeçmedi. Pazartesi günü yani olaydan bir hafta kadar önce ifade verdim ve o gece Polis Merkezinde nezarethanede kaldım. Bir gün sonra beni adliyeye sevk ettiler ve adliyede ifade verdikten sonra serbest kaldım. Bu olaydan 3 gün sonra da Nilda'nın beni şikayet etmesi sebebiyle 1 ay süre ile uzaklaştırma tedbiri olduğunu bana tebliğ edildi. Bu yaşananlardan sonra sadece ailesi ile görüşerek, Nilda'nın şikayetinin benim ömrümün geri kalanını etkileyeceğini, geçmişte olan dosyalarımın hepsinin tekrardan açılacağını söyledim. Şikayetini geri çeksin Nilda'dan tamamen vazgeçeceğim dedim. Nilda'nın ablası ve annesi görüşeceklerini söyleyerek beni telkin ediyorlardı. Ancak Nilda ile yüz yüze veya telefonda hiç görüşmedim. Yaşanan olaylar sebebiyle bende tekrardan cezaevine girme korkusu başladı. Geceleri uyumamaya ve çok fazla alkol kullanmaya başladım. Nilda ile aramda olanları babamda öğrendi ve bana aşağılayıcı cümleler kullanmaya başladı. Sen yine bir kız yüzünden başını belaya mı soktun gibi sözler sarf etti" ifadelerini kullandı.

"YANINDA ERKEK SESİ DUYDUM, SAÇLARI DA ISLAKTI, BİR ŞEYLER YAŞAMIŞ"

Nazir Ilgın, "Olay günü saat 17.30 sıralarında iş yerimden malzeme almaya çıktım. Kendi motosikletimle ilerlerken Gülbahar Mahallesinin girişinde bulunan bir iş yeri önünde Nilda'nın motosikletini gördüm. Motosikletten inerek iş yerine girdim ve Nilda'nın burada olup olmadığını kontrol ettim. Ancak burada olmadığını anladım. Etrafta bulunan iş yerlerini de kontrol ettiğimde Nilda'yı bulamadım. Buradan motosikletime binerek Kurtuluş'a yol kenarında bulunan kuaför malzemeleri aldım. Nilda beni telefondan engellediği için Kurtuluş'ta yol kenarında bulunan ankesörlü telefondan saat 18.00-18.30 sıralarında aradım, 'Ben seni son kez arıyorum. Şikayetini geri çek senden uzak duracağım' dedim. Nilda bana şikayetini geri çekmeyeceğini söyledi. Ben de 'kendime başkasını bulup kendi hayatıma bakacağım' dedim. Ancak Nilda 'o zaman hiç çekmem' diyerek karşılık verdi. Konuşmamız bitince saat 19.00 sıralarında iş yerime geçtim. Saat 19.45 sıralarında iş yerimden çıktım. Aynı motosikletimle Nilda'nın evine doğru gidiyordum. Ancak Nilda'nın motosikletini yine iş yerinin önünde gördüm. Motosikletin bulunduğu yerin karşı tarafında taksi durağının arkasında 2 şişe alkol içtim. Üçüncü şişeyi almaya giderken Nilda'nın motosikletinin yanına geldiğini gördüm. Nilda tek başınaydı. Bu esnada Sedanur kendi motosikleti ile Nilda'nın yanına geldi. Ben yanlarına gitmedim ve uzaktan izledim. Nilda'nın motosikleti aynı yerde kaldı ve Sedanur'un motosikletine bindi. Birlikte oradan ayrıldılar. Ben de motosikletimle onları takip ettim. Birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiler. Ben hastane bahçesine girerek bir süre bekledim. Bu esnada saat 22.00-23.00 civarıydı. Motosikletten inerek ayakta beklerken Sedanur'un eşi Cihan bana mesaj atarak 'Sen kızları mı takip ediyorsun' dedi. Bu mesajla birlikte ben Sedanur'un beni gördüğünü anladım. Mesajdan sonda Cihan beni aradı. Ben Cihan'a 'Nilda ile konuşacağım, şikayetini geri çekmesini istiyorum. Ben bugün onu aradım" dedim. Cihan ise bana Nilda ile konuşacağını söyledi. Telefonu kapatarak Nilda ile konuşmuş ve beni tekrardan geri aradı. Nilda ile konuştuğunu ve şikayetini geri çekmeyeceğini bana söyledi. Cihan ile konuşmamızın ardından bu kez de Kerim beni aradı. Bana 'sen ne yapmaya çalışıyorsun. Gel buraya kızların peşini bırak, sonra konuşur, şikayetini çekmesi için konuşur hallederiz' dedi.

"HASTANEDE BENİ FARKEDİP 'DEFOL GİT' DEDİ"

Nazir Ilgın, "Hastane bahçesinde Sedanur benim kendilerini takip ettiğimi anlayınca bağırarak 'defol git, dolanma peşimizde' gibi sözler söyledi. Ben de motosikletime binerek hastane bahçesinden çıktım. Bu olay öncesinde alkol kullanmamın etkisiyle motosikletle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerek Anadolu yakasına geçtim. Dönebileceğim ilk yerden dönerek tekrardan Avrupa yakasına geçtim ve Beşiktaş semtinde iş yerime gittim. İş yerimin önünde motosikletimin üzerinde bir miktar daha alkol içtim. Nilda'nın annesini aradım ancak cevap vermedi. Kerim'i, Dilek'i, Cihan'ı aradım ancak kimse açmadı. Sonra Cihan dönüş yaptı. Cihan'a 'Son kez söylüyorum. Şikayetini geri çeksin, yoksa her şey çok kötü olacak' dedim. Cihan ise bana 'Çekmiyor işte ne olacaksa olsun' diye cevap verdi. Ben o anlık sinirle 3 yıl önce, cezaevinden çıktığımda Gazi Mahallesinde ismini bilmediğim bir şahıstan almış olduğum silahı iş yerimin çatı katından aldım. Silahı aldıktan sonra direkt iş yerinin oraya gittim. Nilda'nın motosikleti hala orada duruyordu. Nilda ve Sedanur'un tekrardan geleceklerini düşünerek motosikleti görecek şekilde bekledim. Burada beklerken de yine taksi durağının arkasında alkol almaya devam ettim. Hatırladığım kadarıyla 00.30 sıralarıydı. İkisi birden motosikletle geldiler. Nilda kendi motosikletine bindi. Sedanur önde Nilda arkada iki motosiklet şeklinde Gülbahar Mahallesi Oya Sokak üzerinde bulunan eczanenin önünde durdular" dedi.

CİNAYET ANINI ANLATTI

Nazir Ilgın ifadesinin devamında, "Ben de motosikletimle takip ettim. Sedanur motosikletini park ederek eczaneye girdi. Nilda ise motosikletin üzerinde oturuyordu. Kafasında kaskı vardı. Ben de bu esnada sokağın başından onları izliyordum. Benim ilk amacım Nilda'nın yanına giderek 'Seni de kendimi de öldüreceğim, ama cezaevine tekrardan girmeyeceğim' diyerek silahla korkutmaktı. Motosikletle hareket haline geçtim. İş yerimden aldığım silah bu sırada üzerimde bulunan çapraz şekilde takılı vaziyette çantam içerisinde bulunuyordu. Nilda'nın yanına geldim ve durunca silahı çantadan çıkardım. Nilda'ya seslendim ancak beni duymadı. Biriyle telefonda konuştuğunu hissettim. Silahı çıkardıktan sonra Nilda'nın sol arka kısmından 2 kez ateş ettim. Hemen ardından kendime de sıkacakken silahın tutukluk yaptığını anladım. İkinci kovan çıkmadı ve takılı kaldı. Bu sebeple kendimi öldüremedim. Motosikletle birlikte hızla oradan uzaklaştım" dedi.

KAÇIŞ GÜZARGAHI VE NASIL SAKLANDIĞINI ANLATTI

Nazir Ilgın, "Olay sonrasında önce Sarıyer ilçesinde Armutlu Mahallesine gittim. Daha önce burada yaşadığım için burada ara sokaklarda silahı düzelterek kendimi öldürmek istedim. Ancak silahı düzeltemedim. Buradan çıktım ve ailemle ikamet ettiğim evin sokağına gittim. Motosikletimi bıraktım. Anahtarını ise torpido gözüne bıraktım. Kimseyi aramadım ve yürüyerek iş yerime gittim. Silah üzerimdeydi. Silahı tamir edecek alet aradım. Ancak tamir edemedim. Kasada bulunan kendime ait 2 bin 200 TL paramı aldım. İş yerimde yaklaşık 10 dakika kadar durdum. Üzerimi değiştirmek için kıyafet aradım ancak bulamadım. İş yerimden çıkarak iki yan apartmanın boşluğunda bekledim. Ardından kahvaltıcıların bulunduğu ara sokaktan ticari taksiye bindim. Beşiktaş semtinin ara sokaklarında taksiden indim. Yine silahı tamir etmeye çalıştım ancak olmadı. Sahilde tam olarak yerini hatırlamamakla birlikte alkol kullandım. Sinirlenerek silahı denize attım. Bebek tarafına doğru yürüdüm. Şişli ilçesi Esentepe semtine gittim. Ağaçlık bir alanda Pazartesi gününe kadar burada kaldım. Yakında bulunan marketlerden alışveriş yaparak ihtiyacımı giderdim. Esentepe bölgesinde bulunan adını hatırlamadığım bir kafeye giderek olayları öğrenmek için WİFİ'ye bağlandım. İnternete girince Nilda'nın öldüğünü haberlerden öğrendim. Ayrıca haberde Şişli mezarlığına defnedildiği yazıyordu. Bu sebeple Nilda'nın Zincirlikuyu mezarlığına defnedileceğini düşünerek mezarlık içinde gezdim ve Nilda'nın mezarını aradım. Bulamayınca mezarlıkta görevli birine arkadaşım defnedildi, mezarını arıyorum şeklinde sordum. Görevli bana ismini sorunca Nilda'nın adını verdim ve görevliden Sarıyer Semtinde bulunan Yeni Bahçeköy Mezarlığı olduğunu öğrendim. Metro ve otobüs aktarmaları ile Yeni Bahçeköy mezarlığına gittim. Günlerden salı olmuştu. Mezarlığa gidince içeriye doğru düz bir şekilde ilerledim. Mezarlıkta en sona kadar gittiğimde en yeni mezarların burada yapılı olduğunu gördüm. Bir de Sedanur sanal medya hesabında Nilda'nın mezarını paylaşmış olduğunu görmüştüm. Bu sayede mezarı buldum. Gün boyu mezarın başında durdum. Gece olunca mezarın hemen arkasında bulunan ormanlık alana girdim. Ormanlık alanda yattım. Yakalandığım ana kadar da ormanlık alanda kaldım. 12 Ağustos günü de ormanlık alanda uyurken Polisler geldi ve beni yakaladılar. Beklediğim esnada bir kaç kez camla parmağımı kesmeye çalıştım. İntihar etmeyi düşündüm ancak yapamadım. Bu süreçte kimse ile irtibata geçmedim. Benim bulunduğum yerleri kimse bilmiyordu. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı