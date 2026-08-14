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Aziz Yıldırım'ın 2 milyar TL'lik dev yatı Bodrum'da görüntülendi

Aziz Yıldırım'ın 2 milyar TL'lik dev yatı Bodrum'da görüntülendi Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım'ın 2 milyar TL'lik dev yatı Bodrum'da görüntülendi
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Aziz Yıldırım'ın 47 metrelik 2 milyar TL değerindeki Queen Yaz isimli dev yatı, Bodrum'da görüntülendi. Görkemli yapısıyla dikkatleri üzerine çeken devasa yat, büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.

Aziz Yıldırım'ın Queen Yaz isimli dev yatı, Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden Bodrum'da objektiflere yansıdı. Değerinin 2 milyar TL olduğu belirtilen yat, büyüklüğü ve ihtişamlı görüntüsüyle dikkat çekti.

DEVASA YAT BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bodrum açıklarında görüntülenen Queen Yaz, devasa boyutlarıyla ilgi odağı oldu. Görkemli tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken yatın görüntüleri büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.

Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Nalcaci:

devlet bunları neden araştırmıyor bu paraları nasıl kazandılar diye

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Haber YorumlarıBurak Gültekin:

Ama konu 6s olursa araştırmayın dersiniz !

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Haber YorumlarıAhmet Dinçer:

Hadi aziz yıldırım gemi yapıyor limanı var. Ya gs nin neyi varki geçen sene bir futbulcuya bu yatın 2 katı olan 4 MİLYAR TL verdiler.

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