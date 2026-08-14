Aziz Yıldırım'ın 2 milyar TL'lik dev yatı Bodrum'da görüntülendi

Aziz Yıldırım'ın Queen Yaz isimli dev yatı, Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden Bodrum'da objektiflere yansıdı. Değerinin 2 milyar TL olduğu belirtilen yat, büyüklüğü ve ihtişamlı görüntüsüyle dikkat çekti.

DEVASA YAT BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bodrum açıklarında görüntülenen Queen Yaz, devasa boyutlarıyla ilgi odağı oldu. Görkemli tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken yatın görüntüleri büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.