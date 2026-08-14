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Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta

Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta
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Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, geçirdiği rahatsızlık sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldı. İlk etapta apandisit sanılan operasyonda bağırsağında kitle tespit edilen sanatçı ameliyata alınırken, parçanın patolojiye gönderildiği öğrenildi. Yaşadıkları korkuyu anlatan eşi Funda Mengüç ise "Dün hayatımızın en zor günüydü, tek duamız patolojiden güzel haber almak" dedi.

Bir döneme damga vuran "Şakşuka" şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlk etapta apandisit şüphesiyle ameliyata alınan Mengüç'ün bağırsağında kitle tespit edildi. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili endişeli bekleyüş sürerken, eşi Funda Mengüç yürekleri dağlayan bir açıklama yaptı.

Sevilen şarkıcı Tarık Mengüç, geçirdiği rahatsızlık sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldı. Şiddetli ağrılar nedeniyle doktora başvuran sanatçının ilk değerlendirmelerde apandisit iltihaplanması yaşadığı düşünüldü. Ancak yapılan detaylı incelemeler ve müdahale sırasında gerçek ortaya çıktı.

APANDİSİT SANILDI, BAĞIRSAĞINDA KİTLE ÇIKTI

Doktorların müdahalesi sırasında Mengüç’ün bağırsağında bir kitleye rastlandı. Operasyonla alınan kitle, incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi. Ünlü sanatçının doktorlarının gerekli tıbbi müdahaleyi başarıyla gerçekleştirdiği öğrenilirken, ailesi ve sevenleri gelecek patoloji sonucuna kilitlendi.

"HAYATIMIZIN EN ZOR GÜNÜYDÜ"

Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç, hastane odasından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yaşadıkları dehşeti ve üzüntüyü dile getirdi. "Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi" diyerek duygu dolu ifadeler kullanan Funda Mengüç, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Apandisit şüphesiyle girdik ancak eşimin bağırsağında kitle tespit edildi. Doktorlarımız müdahalesini yaptı, şimdi tek duamız patolojiden gelecek güzel haberi almak. Tarık’ın yıllardır yaptığı iyiliklerin, insanlara uzattığı yardım ellerinin bugün ona dua olarak döneceğine inanıyorum."

GÖZLER PATOLOJİ SONUCUNDA

Büyük bir korku ve endişe yaşayan Mengüç ailesi, patoloji raporundan çıkacak iyi haberi bekliyor. Sosyal medyada sanat dünyasından ve hayranlarından ünlü şarkıcıya çok sayıda "geçmiş olsun" ve destek mesajı yağdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaluk akdemir:

Allah şifa versin

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