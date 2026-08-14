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Ankara'daki Kazada Hayatını Kaybeden Öğretmen Medine Efeoğlu Doğan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'daki Kazada Hayatını Kaybeden Öğretmen Medine Efeoğlu Doğan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ankara-Eskişehir kara yolunda midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 1 ay önce evlenen ve Muş'a atanan öğretmen Medine Efeoğlu Doğan, Polatlı'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Eşi Samet Doğan cenazede güçlükle ayakta dururken, diğer hayatını kaybedenler Mutlucan Özbayrak ve Mihriban Yılmaz da toprağa verildi.

ANKARA'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden öğretmen Medine Efeoğlu Doğan (29), son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara- Eskişehir kara yolunda dün midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada Medine Efeoğlu Doğan, Mutlucan Özbayrak (32) ve Mihriban Yılmaz (57) hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. 1 ay önce evlenen öğretmen Medine Efeoğlu Doğan'ın yeni Muş'a atandığı ve görevine başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Doğan için Polatlı ilçesi Yenimahalle Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Doğan'ın ailesi, meslektaşları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Medine öğretmenin eşi Samet Doğan cenazede güçlükle ayakta durdu. Samet Doğan, eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Doğan, kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Mutlucan Özbayrak'ın cenazesi Polatlı ilçesi Macun Mahallesi'nde, Mihriban Yılmaz'ın cenazesi ise Haymana ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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