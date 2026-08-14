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Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı

Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
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Aksaray'da polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.R.'nin midesinden 97 parça halinde 500 gram metamfetamin çıkarıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AKSARAY'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan S.R.'nin (33) midesinde, 97 parça halinde 500 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ticareti operasyonunda, kuryelik yapan S.R., gözaltına alındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen S.R.'nin röntgen ve ultrason tetkiklerinde midesinde 97 parça halinde 500 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Uyuşturucu, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle şüphelinin midesinden çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.R., mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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