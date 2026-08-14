Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı

Giresun'un Görele ilçesinde Zıva Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Zekiye Kırca ile evlatları Burcu ve Burçin Kırca, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Babayı kurtarmak isterken can veren anne ve kızlarının acılı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Giresun’da Sis Dağı eteklerinde etkili olan sağanak yağış, büyük bir faciaya yol açtı. Yağışın etkisiyle Zıva Deresi'nin su seviyesi aniden yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi bir anda sel sularının ortasında kaldı.

BABALARINI KURTARMAK İSTERKEN CAN VERDİLER

Akıntıya ilk olarak baba Mehmet Kırca kapıldı. Eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, babalarını sudan çekip çıkarmak için hamle yaptı. Baba Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, onu kurtarmak isteyen anne ve iki kızı coşkun akan sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA ACI BİLANÇO

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibi acı manzarayla karşılaştı:

İlk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Diğer kardeş Burçin Kırca'nın naaşı, akıntıya kapıldığı yerden 25 kilometre uzaklıkta, derenin denize döküldüğü Çavuşlu Sahili'nde bulundu.

Anne Zekiye Kırca'nın cansız bedeni ise Kırıklı köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ertesi sabah çıkarıldı.

GÖRELE'DE ACI VEDA

Hayatını kaybeden anne ve iki kızı için Görele ilçe merkezindeki Hasan Ağa Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede, kıl payı hayatta kalan acılı baba Mehmet Kırca ile oğulları Okan ve Ogün Kırca güçlükle ayakta durabildi. Eşi ve evlatlarının arkasından gözyaşı döken babanın çaresizliği yürekleri dağladı.

Kılınan cenaze namazının ardından Zekiye, Burcu ve Burçin Kırca’nın naaşları, ilçeye bağlı Hamzalı köyündeki aile mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine Giresun Valisi Mustafa Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, acılı ailenin yakınları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Kaynak: Haberler.com