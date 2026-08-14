USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington Orta Doğu'ya geliyor

(ANKARA) - Pasifik'te konuşlu ABD uçak gemisi USS George Washington, İran'la savaş nedeniyle görev süresi uzayan ve mürettebatın ruh sağlığı ile gemideki yaşam koşullarına ilişkin iddialarla gündeme gelen USS Abraham Lincoln'ün yerini almak üzere Orta Doğu'ya gelmek üzere yola çıktı. ABD'li yetkililer, iki uçak gemisi arasındaki değişimin önceden planlanmış bir rotasyon kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

ABD Donanması, İran'la çatışmalar nedeniyle görev süresi uzatılan ve yaklaşık 260 gündür denizde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerine Pasifik'te konuşlu USS George Washington'ı Orta Doğu'ya gönderiyor. Değişim, Lincoln'de görev yapan askerlerin ruh sağlığı ve gemideki yaşam koşullarına ilişkin iddiaların ABD kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından geldi.

ABD'nin Kaliforniya kıyılarından 2025 yılının Kasım ayında ayrılan USS Abraham Lincoln, başlangıçta Güney Çin Denizi'nde görevlendirilmiş, daha sonra ABD- İran geriliminin tırmanması üzerine Orta Doğu'ya yönlendirilmişti. Yaklaşık dokuz aydır konuşlandırılmış durumda olan uçak gemisi, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlarda görev aldı. Gemi, 200 günü aşkın süredir liman ziyareti gerçekleştirmedi.

Lincoln'ün uzayan görev süresi, son günlerde gemideki koşullara ilişkin haberlerle ABD'de tartışma konusu oldu. ABD medyasında mürettebat arasında moral ve ruh sağlığı sorunları yaşandığı, temel ihtiyaç malzemelerinde sıkıntılar bulunduğu, tesisat sorunları görüldüğü ve bazı askerlerin intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. ABD Donanması, ağustos ayı başında bir askerin denize düştüğünü ve kısa sürede kurtarıldığını doğrularken, olayın koşullarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

HEGSETH: HABERLER TAMAMEN ÇARPITILDI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise USS Abraham Lincoln'deki koşullara ilişkin haberlerin "tamamen çarpıtıldığını" söyledi. Hegseth, Donanmanın uzun süreli görevlerde bulunan askerleri desteklemeye devam ettiğini savundu.

ABD Donanması, İran'la çatışmaların Orta Doğu'daki tedarik merkezlerini sekteye uğrattığını ve bunun Lincoln'e yapılan bazı teslimatları etkilediğini kabul etti. Donanma, tedarikte önce gıda, ardından hijyen malzemeleri ve postaya öncelik verildiğini, gemideki askerlerin temiz suya ve sağlıklı yemek seçeneklerine erişebildiğini açıkladı.

USS GEORGE WASHINGTON ORTA DOĞU'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Öte yandan, ABD medyasına göre, USS George Washington geçen hafta Vietnam'ın da Nang limanından ayrıldı. Bir kruvazör ve muhribin eşlik ettiği uçak gemisi, daha sonra Singapur Boğazı'nı geçerek Pasifik ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan Malakka Boğazı'na yöneldi. ABD'li bir yetkili, ABD medyasına George Washington'ın USS Abraham Lincoln'ün yerini almasının planlandığını doğruladı.

George Washington'ın Orta Doğu'ya kaydırılması, ABD'nin Pasifik'teki uçak gemisi varlığını da geçici olarak azaltacak. USS Abraham Lincoln'ün yanı sıra diğer ABD uçak gemilerinin İran savaşı nedeniyle uzayan konuşlandırmaları, Donanmanın personel ve operasyonel kapasitesi üzerindeki baskıya ilişkin tartışmaları artırdı.

ABD'de Demokrat milletvekilleri, USS Abraham Lincoln'deki koşullar hakkında Pentagon ve Donanma yönetiminden daha fazla bilgi ve şeffaflık talep etti. Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Connecticut Senatörü Richard Blumenthal, Donanma yönetimine gönderdiği mektupta, Lincoln'ün uzun süreli konuşlandırılmasının İran'a karşı devam eden askeri operasyonlar ve bölgede uzun süre önemli ABD deniz kuvvetlerine ihtiyaç duyulabileceği dikkate alındığında özellikle önemli olduğunu belirtti.

Arizona Senatörü ve eski Deniz Piyadesi Ruben Gallego da gemideki koşulları incelemek üzere iki partiden milletvekillerinin katılacağı resmi bir ziyaret düzenlemeyi planladığını açıkladı. Gallego, mürettebata yönelik muamelenin "yalnızca iğrenç değil, aynı zamanda tehlikeli olduğunu" söyledi.