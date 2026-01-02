Haberler

Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı
New York'un seçilmiş ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yılın ilk gününde düzenlenen halka açık törenle görevini resmen devraldı. Broadway Caddesi'ndeki belediye binasının merdivenlerinde toplanan binlerce New Yorklu, soğuk havaya rağmen Mamdani'yi izlemek için bir araya geldi. Tören sırasında sıcaklık eksi 13 dereceye kadar düştü.

New York'un en genç, ilk müslüman ve sosyalist belediye başkanı 34 yaşındaki Zohran Mamdani, New York Belediye binasında düzenlenen törende ikinci kez yemin ederek resmi görevine başladı. Tarihi bir başarıya imza atan Mamdani, görevi devralırken, kendisine seçim sürecinde destek veren ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Alexandria Ocasio-Cortez ve Bernie Sanders de yanındaydı.

Broadway Caddesi'ndeki Belediye binasının merdivenlerinde toplanan yaklaşık 40 bin New Yorklu, soğuk havaya rağmen Mamdani'yi izlemek için bir araya geldi. Tören sırasında sıcaklık eksi 13 dereceye kadar düştü.

KURAN'A EL BASRAK İKİNCİ KEZ YEMİN ETTİ

Seçim sürecinde genç başkanı destekleyen ABD Senatörü Bernie Sanders, Mamdani ile birlikte kürsüye gelerek törende hazır bulundu. Eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin eden Mamdani, resmen New York'un Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

Sanders törende yaptığı konuşmada, "Çalışan insanlar ayağa kalktığında, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur." dedi.

Seçim sürecinde Mamdani'yi en çok destekleyen isimlerden biri olan Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, törende yaptığı konuşmada, "New York'ta korku yerine cesareti seçtik. Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahını seçtik. Zohran Mamdani, bu muhteşem şehrimizin ilk Müslüman Belediye Başkanı olacak." ifadelerini kullandı. Cortez ayrıca, Mamdani'nin son 50 yılın ilk göçmen belediye başkanı olduğunu vurguladı.

ÇEŞİTLİLİK VE DUALAR ÖN PLANDAYDI

Törenin başında kürsüye davet edilen New York Şehri İslam Merkezi imamı Khalid Latif, Mamdani'nin başarısı ve New Yorklular için dua etti.

"Ya Allah ya rahman ya rahim" diyerek sözlerine başlayan Latif, "Kıtalar ve nesiller boyunca ırk ve din, kültür ve sınıf farklılıklarıyla şekillenmiş bir halkın yaşadığı bu şehrin güzel çeşitliliği için sana şükrediyoruz; bize bu çeşitliliği asla yönlendirilmesi veya korkulması gereken bir şey olarak değil, ahlaki hayal gücümüzü genişleten ve ortak geleceğimizi güçlendiren kutsal bir emanet, kolektif bir miras olarak görmeyi öğret." şeklinde dua etti.

Diğer inançlardan bazı rahip ve hahamlar da sahneye davet edilirken, törendeki kültürel ve etnik çeşitliliğin zenginliği dikkati çekti.

MAMDANİ'DEN ORTAK DEĞERLERE VURGU

Son olarak söz alan Zohran Mamdani, eski New York Belediye Başkanı Eric Adams dahil, tören alanına gelerek kendisine destek veren herkese ve özellikle New York halkına teşekkürlerini sundu.

Mamdani şöyle konuştu: "Bugünden itibaren bu şehri, kapsamlı ve cesur şekilde yöneteceğiz. Her zaman başarılı olamayabiliriz ancak deneme cesaretinden yoksun olmakla asla suçlanmayacağız." sözlerini kaydetti. Genç Belediye Başkanı, kendisine oy veren veya vermeyen tüm seçmenlere hitaben, "Ne yediğiniz, nasıl dua ettiğiniz veya nereden geldiğiniz önemli değil, bizi en çok tanımlayan kelimeler, hepimizin paylaştığı iki kelimedir: New Yorklular." ifadesini kullandı.

34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, 4 Kasım seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyılın en genç ve ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

CBS News'e göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı ve bu, 1969'dan bu yana kaydedilen en yüksek katılım oranı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
