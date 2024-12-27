Narin Güran davasında 2. gün! Duruşma amca Salim Güran'ın savunmasıyla başladı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma bugün kaldığı yerden devam ediyor.

AİLE YAKINLARI İÇERİ ALINMADI

Dünkü duruşmada açıklanan mütalaada 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep eden savcı, "Herkes suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok. Aile, polisleri yanlış yönlendirdi" ifadelerini kullandı. Mütalaanın ardından salonda arbede yaşandı, tutuklular salondan çıkartıldı. Bugün ise salon düne göre çok sakin. Yaşanan arbede nedeniyle aile yakınları içeri alınmadı.

GELİŞMELERİ DAKİKA DAKİKA AKTARIYORUZ

2. gün amca Salim Güran'ın savunmasıyla başladı. Haberler.com olarak duruşmadan gelişmeleri dakika dakika canlı olarak aktarıyoruz;

Salim Güran, savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemine karşı savunmasını yapıyor.

Salim Güran: Her sabah olduğu gibi tarlaya gittim. Mehmet Selim ve oğlu Ramazan ile birlikte. Ardından Bağlar tarafındaki sağlık ocağına gittim. Hükümet Konağı'nın karşısında bulunan bankadan 4 bin lira para çektim ve çocuklara verdim. Daha sonra iki oğlumla çay ocağında oturdum. Ardından aynı istikametten köye döndüm. Petrolden benzin aldım ve eve geldim. Hava sıcaktı, klimanın önünde eşim ve iki oğlumla oturdum, yemek yedik ve dinlendim.

Salim Güran: Daha sonra yukarı tarlaya gittim, işlerime baktım. O sırada elektrikçiler geldi ve Mehmet Şerif'in arızasına bakmak için geldiklerini söylediler. Onların arabasıyla birlikte gittik. Pamukların kurtlandığını gördüm. Elektrikçiler ücret konusunu söyledi, ben de amcamın oğlu ile konuşmalarını istedim. Ramazan aradı, tarla işleriyle uğraşıyordu, yanına gittim. Orada bir süre oturduk.

"SABAHLEYİN BU VAHŞİYİ GÖRDÜM"

Salim Güran: Narin'in kaybolduğu saatlerde kızım beni arayıp durumu söyledi. Mehmet Selim gelmişti, onunla birlikte olay yerine gittik. Kalabalığı görünce herkesin ağladığını fark ettim. Komutanı aradım ve 'Abimin kızı kayıp, ekip gönderin' dedim. Ancak komutan izinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sabri'ye söyledim, 'Okulun kamerasına bakalım, jandarma gelecek' dedim. Samet Hoca duydu. Sabri anahtarı getirdi, jandarmadan bir arkadaş geldi. Kamerayı inceledik, amcamın çocuklarının Narin ile yürüdüğünü ve patikadan yukarı çıktıklarını gördük. O bölgeye gittik, koyunların olduğu yere baktık, ama bir iz bulamadık.

Salim Güran: Gün doğmadan önce Barış kardeşimin evine gittik. Barış'ın eşi Yasemin bağırarak, 'Sabahleyin bu vahşiyi gördüm!' dedi. (Nevzat Bahtiyar'ı işaret ediyor.) Bunun üzerine, 'Neden bundan şüphelenmiyorsunuz?' dedim.

"KOLLUK KUVVETLERİ HEP AİLEYİ SUÇLUYOR AMA..."

Salim Güran: Kolluk kuvvetleri hep aileyi suçluyor ama kendileri eksik. Narin'in kaybolduğu saatten sonra neden kameralara bakmadınız? Bakmadılar sonra ailenin üstüne geldiler.

"BENİ MEDYANIN ÖNÜNE ATTILAR"

Salim Güran: "Beni medyanın önüne attılar. 'Kusma' dediler, 'kan' dediler. Kalktılar, 'battaniye' dediler. Petrolün kamerası var dedim, beni dinlemediler. Ömrümde cezaevi görmemişim, beni tutukladılar. O zaman cezaevindeydim, haberlerde N.B. adında itirafçı diyorlardı. Kim olduğunu düşündüm. Daha sonra televizyonu da elimden aldılar. Bir medya bu kadar kötü olamaz. Bir aile böyle yok edilemez. Hani kan? Hani kusmuk?"

Salim Güran: Sonra benim arabamda DNA bulundu denildi. Bütün deliller medyada yer aldı. Komutan, 'Sen petrole gitmişsin' dedi ve battaniyeden bahsetti. 'Komutan, ne diyorsunuz?' dedim. Kalktılar, beni tuttular ve cezaevine koydular. Ömrümde cezaevi görmemişim. Cezaevinde televizyon izliyordum, 'İtirafçı' diyorlar, 'N.B. kod adlı' Kimdir bu, ben tanımıyorum.

"NEVZAT MEDYADAN KAN, DNA, HER ŞEYİ ÖĞRENMİŞTİ"

Salim Güran: Sonra 'Nevzat Bahtiyar' dedim. Narin'in cesedi bulundu. Yeğenimin mezarına gitmek istedim, ama bırakmadılar. Olayları izlediğim için televizyonu benden aldılar. Medya, bir aileyi yok etti. Beni neden tutukladılar? Eğer beni tutuklamasalardı, Nevzat itiraf edecekti. Nevzat yakalanınca, 'Salim Güran' dedi. Medyadan kan, DNA, her şeyi öğrenmişti.

Salim Güran: Kalktılar, beni tekrar adliyeye götürdüler. Nevzat sürekli ifadesinde 'araba' diyor, çünkü arabada DNA olduğunu biliyor. 'Araba ile gelmişim' diyor. 'Camdan verdi' diyor ama cam bozuk. 'Battaniye' diyor, medyadan duyduğu battaniyeyi söylüyor. Arabayı iki kez incelemeye götürdüler, bu kez saç bulundu. Yeğenim o arabaya binmiştir, zaten o araba benim değil. Herkes o arabayı kullanıyor.

Salim Güran: Ben özellikle cumhurbaşkanımıza, parti başkanlarına sesleniyorum. Kolluk güçlerine soruşturma açsınlar.

Salim Güran: (Ellerini kürsüye vurarak) Anneyi gösterip vallahi yengem çocukları için ölüyor, billahi çocukları için ölüyor. (Bu sırada anne Yüksel Güran'ın hıçkırıkları duyuldu salonda.)

Salim Güran: Şu anda benim ölümümdür, yeğenimin ölümü ile yargılanıyorum. Aile perişan. Sosyal medyaya sesleniyorum neden bu kadar kötülük, neden bu kadar art niyet... Asla ve asla suçlamaları kabul etmiyorum.

Sözlerini tamamlamasının ardından Salim Güran'ın avukatı kürsüye geldi.

Avukat: Salim'in tek avukatıyım ve 2 saat süre istiyorum. 21 Ağustos'ta Narin kayboldu, Salim DNA yüzünden 30 Ağustos'ta gözaltına allındı. Nevzat ise 8 Eylül'de gözaltına alındı. Nevzat ilk anda tespit edilebilseydi, yani Salim'den önce yakalansaydı hiçbir kurgusu olmayacaktı.

Avukat: Nevzat'a çalışma, tasarlama ve suçu birinin boynuna bırakma fırsatı verildi. Nevzat iki buçuk hafta sonra gözaltına alındı. O da kendisi itirafçı olmuş değil, kendisi de teslim olmuş değil. Aksine oğlunun evinde yatağın altında bir korkak gibi saklanırken yakalandı.

Avukat: Yakalanmasının sebebi günler sonra Jandarma 'nın olay yerini gören Çiftlik kamerasına bakmayı akıl etmiş olmasıdır. Çiftlik kamerasına tam 19 gün sonra bakıldı. Daran 2 'ye 19 gün sonra bakıldı. Dönen kameralar silindi. İhmaller zinciri saymakla bitmez. Çiftlik kamerasını incelediklerinde kırmızı arabanın dereye indiğini fark ettiler ve ancak öyle Nevzat yakalandı"

'nın olay yerini gören Çiftlik kamerasına bakmayı akıl etmiş olmasıdır. Çiftlik kamerasına tam 19 gün sonra bakıldı. Daran 2 'ye 19 gün sonra bakıldı. Dönen kameralar silindi. İhmaller zinciri saymakla bitmez. Çiftlik kamerasını incelediklerinde kırmızı arabanın dereye indiğini fark ettiler ve ancak öyle Nevzat yakalandı" Avukat: Gözaltına aldıklarında Nevzat bize iki ayrı hikaye anlattı. Daha sonra bu hikayeleri giderek çoğaldı. Birinde dedi ki Anca Salim arabasının ön koltuğunda, --bakın bagajda değil, arka koltukta değil, herkes görecek şekilde ön koltukta-- cesedi taşıyordu. Bunu neden böyle söylüyor. Çünkü soruşturma makamı gizlilik kararı verdiği dosyadan, aleni olarak çarşaf çarşaf kendi eli ile DNA raporları dahil tüm belgeleri aleme servis ediyordu.

"NARİN, 15.13'TE NEVZAT'IN ELLERİNDE CAN VERİYOR"

Avukat: Nevzat da 30 Eylül tarihli Van Kriminal'in raporundaki DNA'nın nerde bulunduğu bilgisini medyadan öğreniyor. O yüzden bagaj demiyor, o yüzden arka koltuk demiyor. Ben arabadan indim o da arabadan indi, arabanın ön koltuğunu göstererek bunu ortadan kaldır yoksa seni ve aileni öldürürüm. Yaparsan da sana 200 bin veririm dedi. Arabanın bagajında çuval var mı dedi , bagajdan çuval çıkardım. Birlikte çuvala koyduk. Dere kenarına götürdüm dedi. Hikaye bu kadar. Bir gün sonra savcılıkta hikayeyi değiştirdi. Dedi ki ben aslında hortumumla bahçeyi suluyordum. Bana Salim yukarıdan bağırdı, bekle geliyorum, bir yere gitme işim var seninle dedi. Sonra yanıma arabayla geldi, beni takip et dedi. Biz beraber mezarlık yoluna gittik. Arabalarımızdan indik. Bu kez cesedi orda çuvala koymadığını, Salim'den battaniye içindeki cesedi battaniyeyi sıyırarak teslim aldığını, evine götürdüğünü evinde çuvala koyduğunu, çuvalla dereye götürdüğünü anlatıyor.

Avukat: Şimdi burada ısrarla gözden kaçırıldı. Bu cinayetin ne zaman işlenmiş olabileceğine dair yaklaşık bir zaman bilgisi vardı elimizde. Narin, 15.11'de son kez okul kamerasında görüldü. O yol üzerinde zaten öldürüldü. Kızın içinde ölü halde durduğu araba ise 15.40'ta dereye indi. Yani arada 29 dakika var. Size Narin'in ölüm dakikasını söyleyeyim mi? Narin, 15.13'te Nevzat'ın ellerinde can veriyor. Geriye 27 dakikalık bir zaman dilimi kalıyor. 5-6 dakikada dereye gidiş süresi... En fazla 21 dakika. 21 dakika içerisinde çocuğun patikaya çıktığını düşüneceksek, 2 dakika daha çıkaralım. En fazla 19 dakikalık bir zaman diliminden bahsediyoruz. 19 dakika içerisinde karmaşık bir olay örgüsüyle, çok sayıda faille bu cinayetin işlenmesini kim bana akıl ve mantıkla izah edebilir? Dolayısıyla sanık sayısının olabildiğince az, olay örgüsünün de mümkün olduğunca basit olması gerekiyor. Yani karmaşık olmaması gerekiyor.

"JANDARMA ELİNE BİR CİNAYET SORUŞTURMASI GEÇİNCE BOCALADI"

Avukat: Burada Jandarma 'nın çok büyük kabahati oldu. 19 gün boyunca çocuk bulunamadı. Bakılması gereken yerlere bakılmadı, yapılması gerekenler yapılmadı ve Nevzat ilk başta tespit edilemedi. Fail tespit edilemeyince de olur olmaz tutanaklar ihdas ettiler. Fail bulunamayınca fail üretmeye kalktılar. Çok net söylüyorum, Jandarma mesela ilk Ahmet isimli kişiyi tutuklasaydı, Nevzat ifadesini ona göre kurgulama zamanına da sahipti. Salim'den sonra tam 9 günü vardı.

'nın çok büyük kabahati oldu. 19 gün boyunca çocuk bulunamadı. Bakılması gereken yerlere bakılmadı, yapılması gerekenler yapılmadı ve Nevzat ilk başta tespit edilemedi. Fail tespit edilemeyince de olur olmaz tutanaklar ihdas ettiler. Fail bulunamayınca fail üretmeye kalktılar. Çok net söylüyorum, Jandarma mesela ilk Ahmet isimli kişiyi tutuklasaydı, Nevzat ifadesini ona göre kurgulama zamanına da sahipti. Salim'den sonra tam 9 günü vardı. Avukat: Bir de Jandarma Komutanı'nın 3. gün verdiği talihsiz müjdeli haberini unutmayalım. O arada Narin 3 gündür derenin altındaydı. Kolluk, cinayeti çözemeyince agresifleşti. Agresifleşince de hatalar yaptı. Hatanın da ötesinde kasıtlı olarak yani ailenin işkence iddiaları, yalan yanlış tutanakları, yok bunun bununla ilişkisi varmış da bunun yengesiyle ilişkisine yönelik bilgi varmış falan.

Avukat: Neticede, Jandarma 40 yılın başında eline bir cinayet soruşturması geçince bocaladı, eline yüzüne bulaştırdı ve hırsına yenildi. Bu iş polislere verilseydi böyle olmazdı. Jandarma her ifade ile başka bir hikayenin peşine düştü. Kim ne dediyse, çocuğun en son görülme saati ona göre değişti. Saatler değişti, zamanlar değişti, failler değişti, her bir hikayenin peşinden koştu. İş çözülemez hale geldi.

"NEVZAT TÜM TÜRKİYE'Yİ PARMAĞINDA OYNATTI"

Avukat: Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar belki en azından cesedi gören kişilerden biri. Bakın en az diyorum. Cinayeti işleyenlerden biri, ya da azmettiren de olabilir. Bizim bu konuda ciddi şüphelerimiz de var. Siz hiç Gazal'dan şüphelenmediniz mi? Adam cesedi eve götürdüm diyor, evde arama yapmıyorlar. Adamın karısının evden eşya taşımasına Jandarma beraber eşlik ettiler. Cesedin taşınma ihtimalinin olduğu bir evden eşya taşındığı nerde görülmüş. Artık orası suç mahalli değil midir?

Avukat: Maalesef birçok insanın bu dosyada farklı menfaatleri var. Kimisi gündemde kalmak ister, kimisi gündeme oturmak ister, kimisi Narin'in adından para kazanır, kiminin aileyle husumeti vardır elindeki fırsatı değerlendirir, kimi aile kavramının kendisinden, Kürtlerden nefret eder bunu fırsat olarak görür. Ya bir gazeteci nasıl olur da Nevzat'ı ölümüne savunur? Nevzat'ı eleştirenleri hedefine alır? Ne oldu tarafsız gazeteciliğe?

Avukat: Herkes bir ata oynadı. Benim atım kazansın istiyor. Bu iş din değil, iman değil, takım da tutmuyoruz, at yarışı da oynamadık. Narin'in ölümü ne kadar korkunçsa haksız yere Narin'in öldürülmesi ile itham edilmek o kadar korkunç değil mi? Bunu neden anlamak istemiyorlar? Nevzat'a karşı bu tarafgirlik niye? Nevzat şimdi diyor ki tek başıma bir köyün hakkından geldim. Hem namuslarına iftira attım, hem kızlarını katlettim, belki de istismar ettim hem de günahımı boyunlarına bıraktım.Yani yedim, içtim hesabı size kitledim. Ve bütün bir toplum bu katile alkış tutuyor. 10 duruşma da olsa 10 ayrı kurgu ile karşımızda olacak. Aman haaa, bak sakın haa sakın Nevzat demeyin bize, Nevzat'ın boynuna bırakmayın diyerek Devlete ve kurumlarına parmak sallayanların o parmakları ne zaman kırılacak ? Nevzat Tüm Türkiye'yi parmağında oynattı, oynatmaya da devam ediyor.

Avukat: Nevzat'ın ve Salim'in iletişimin tespiti bilgilerine göre Salim, Nevzat'ı en son 21 Mayıs tarihinde arıyor. O tarihten sonra Salim bir daha Nevzat'ı aramıyor. Arada sırada Nevzat kendisini arıyor. Aralarında toplam 47 telefon görüşmesi mevcut. Daha önce de belirttiğimiz gibi Arif ile Nevzat arasındaki para meselesinden sonra Salim Nevzat ile bir daha iletişim kurmuyor, kendisiyle görüşmüyor, selam dahi vermiyor. Olay tarihinden geriye doğru gittiğimizde tam 3 ay boyunca Salim Nevzat'ı aramıyor.

"NEVZATIN KARANLIK ZİHİN DÜNYASINI KİMSE ANLAYAMAZ"

Avukat: PSA meselesine kısaca değinecek olursak, 12 Eylül tarihli Adli Tıp Raporu'nda Narin Güran'a ait olduğu bildirilen vajen-1 sürüntü örneğinden, külot dış kısım ön sürüntü örneğinden, külot üzerinde tespit edilen lekelerden, mor renkli etek üzerinden tespit edilen lekeden ve yazma üzerinde tespit edilen lekeden hazırlanan preparatların mikroskobik incelemelerinde sperm hücresi görülmedi. Ancak menide ve idrarda bulunan Prostat Spesifik Antijen (PSA) tespit edildi.

Avukat: Raporda her ne kadar PSA tespit edildiyse de bunun kadınlarda da bulunabileceği belirtiliyor. Çocuk dere yatağında bulunduğu için dereye akan kirli sular, insan dışkıları bulaşmış olabilir deniyor. Yani ihtimaller dahilinde bir belirsizlik var. Ama eğer bir istismar ihtimalinden bahsedeceksek, faili ilk amca olarak mı, abi olarak mı düşüneceğiz? Yoksa aileye düşman olmuş, babaya kinlenmiş, belki de öç alma duygusuyla hareket eden ve psikolojisi analiz edildiğinde pedofili geçmişi olabilecek olan Nevzat'ı mı görmeliyiz? Hangisi daha yakın ihtimal? Salim ile Enes üzerinde kurgulanan iki senaryo ve 'görmemesi gereken bir şey gördü' deniyorsa bunun neticesi istismar mı olur? Eğer çocuğa karşı bir istismar girişimi ya da bulgusu olduysa, bu çok net bir şekilde Nevzat'ı işaret ediyor.

Avukat: Adli tıp raporunda bir cinsel bulguya rastlanmadığı söyleniyor. Yani cinsel bulgu yok demiyor. Nevzatın karanlık zihin dünyasını kimse anlayamaz hem öç almak hem de dürtülerini tatmin etmiş olmak için de bu cinayeti işlemiş olabilir. Sonraki hareketleri maalesef bunu gösteriyor.

Avukat: Narin bir cinsel istismara maruz kalmışsa, olağan şüpheli doğrudan Nevzat'tır. Pedofili bir hastanın iç dünyasını anlamak için çok ayrıntılı bir makaleyi heyetinize sunuyorum. Makalenin bir yerinde şu ifadeler yer alıyor: Bir pedofil, çocuklara yönelik fanteziler kuran, onlardan cinsel olarak uyarılan veya onlara karşı cinsel dürtüler hisseden bir bireydir. Pedofiller, bu cinsel dürtülerden ciddi şekilde rahatsız olurlar, bu dürtüler nedeniyle kişilerarası zorluklar yaşarlar veya bu dürtüleri gerçekleştirirler. Yine araştırmalar, pedofiliye sahip kişilerin genellikle aşağılık duyguları, izolasyon veya yalnızlık, düşük özgüven, içsel disfori ve duygusal olgunlaşmamışlık gibi hisler yaşadıklarını göstermektedir.

Avukat: Narin'e ait pembe tişört, siyah renkli tişört ve çocuk battaniyesinden alınan DNA örnekleri ile müvekkilimin fiili olarak kullandığı araçtaki DNA örnekleri karşılaştırılmıştır. Van Kriminal'den alınan swap ve lekelerden sunulan rapora göre, aracın sol ön koltuğunda, oturma yerinde eser miktarda karışım halinde Narin'e ait sürüntü DNA bulgusu olduğu belirtildi. Araç koltuk kılıfında bulunduğu söylenen bu karışım halindeki sürüntünün kusmuk mu, tükürük mü, salya mı, ter yahut idrar mı, safra sıvısı mı, ölü sıvısı mı... ne tür bir DNA olduğuna ilişkin ek rapor aldırılmasını talep ettik. Ayrıca, bu sürüntünün Narin'in canlıyken mi yoksa ölüm sonrası ölü bedeninden mi bulaşıp bulaşmadığının, teknik olarak mümkünse, Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan sorulmasını istedik. Zannediyoruz ki, heyetiniz bulunan bu sürüntünün eser miktarda olduğu gerekçesiyle ne tür bir DNA olduğunun tespitinin mümkün olamayacağına kanaat getirmiş ve talebimizi kabul etmedi.

Avukat: Bu dosyada Salim hakkında yapılan en büyük, en korkunç algı da DNA konusu oldu. Herkes çok iyi hatırlar, canlı yayında spikerler ağızlarını doldura doldura, gözlerinden timsah gözyaşları akıta akıta, 'Amcanın aracında direksiyon kısmında kusmuk bulunmuş, ölü sıvısı bulunmuş, yok efendim Narin'in dışkısı araçta bulunmuş' diye hafızalara kazınan haberler yaptılar. Ancak neticede bunun da yalan olduğu ortaya çıktı.

yaptılar. Ancak neticede bunun da yalan olduğu ortaya çıktı. Avukat: Salim'in aracında sadece Narin'in DNA'sı bulunmuş algısı da tamamen yalan. Bazı kişilerin DNA'larının araçtaki sürüntülerle uyumlu olup olmadığına dair 6 Eylül tarihli Van Kriminal Raporu'na göre, Muhammed Kaya, Devran Güran, Salim Güran ve Kurtuluş Güran'ın DNA'ları da Salim'in kullandığı araçta çıkıyor. Şimdi deniyor ki, 'Narin'in DNA'sı neden şoför koltuğunda çıkıyor?' Ben de soruyorum: O zaman, madem Salim bu aracı hep kullanıyorsa, neden Salim'in DNA'sı sağ ön koltukta sırt ve oturma kısmında çıkıyor da şoför kısmında çıkmıyor? Nevzat'ın iddia ettiği battaniye ön sağ koltuk kısmındaysa, neden Narin'e ait DNA orada bulunmadı? Kaldı ki Arif'in diğer çocuklarının DNA örnekleri karşılaştırma için alınmamış. Mesela müvekkilim, çalışmaya giderken Osman Güran'ı bazen ana yola kadar bırakırdı ya da Eren de arabaya binmiş olabilirdi. Peki, neden bunların DNA karşılaştırmaları yapılmıyor?

Avukat: Yine Salim'in aracında kendi diğer çocuklarının DNA kalıntıları ortaya çıkmamıştır. Salim'in çocuklarına ve eşine ait örnekler karşılaştırma için Adli Tıp'a gönderilmemiştir. Eğer mesela Arif'in çocuklarının ve Salim'in çocuklarının DNA örnekleri karşılaştırmak için alınsaydı o çocuklar arabada sürekli oynuyorlardı o da çıkardı. Yani sadece Narin'in değil, diğer çocukların da çıkardı.

Avukat: Önemli bir husustan da bahsetmek istiyorum. Nevzat'ın ilk ifadesinde, Narin'in cansız bedeninin Salim tarafından alt yola getirildiği, 21 Eylül tarihli ek ifadesinde ise cesedi kendisinin battaniye ile aldığı ve fakat daha sonra battaniyeyi almak için Salim'in aracı ile alt yola geldiği iddiaları, mevcut iki baz raporu ile çürümekte. Nevzat ifade değiştirince oklar Arif'in evine yöneldi. Yukarıda izah ettiğim baz raporundaki Nevzat ve Salim'in hareketliliğini göz önüne aldığımızda, Nevzat'ın tüm ifadeleri boşa düşmüyor mu? Zaten bazılarının dört elle sarıldığı baz raporlarında Salim ile Nevzat'ın baz çakışması yoksa ve Ulusal Kriminal'in tespitlerinden biri olan araçlarının yanaşması hususu Ruhi Kaya'nın kamerası ile çürüdüyse, bu, Salim'in Narin'in cansız bedenini aracına koymadığını çok net bir şekilde göstermiyor mu?

"7 KASIM'DA ÇOCUĞU AHIRIN PENCERESİNDEN VAHŞİCE ATTI"

Avukat: Ben Nevzat'ı çok iyi analiz ettim, çok iyi tanıyorum. Nevzat her şeyi papağan gibi, bir baykuş gibi televizyondan ezberleyerek, sosyal medyadan öğrenerek bu hale getirdi. Arabada bulunan DNA, ortada bir ceset yokken bir insanın gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına sebep oluyor çünkü ortada bir ceset yok ve kişi kasten adam öldürmeden tutuklanıyor ceset olmadığı halde. O zaman bu DNA'nın çocuğun ölüm halinde salgıladığı bir sıvı olması gerekir. Aksi durumda bir kişinin kasten adam öldürmekten tutuklanması mümkün değildir. Ancak Salim direkt olarak tutuklandı.

Avukat: Birinci senaryoya bakalım. Senaryoya göre, Salim ile Yüksel'in ilişkisi var. Bu ilişki evin içerisinde gerçekleşiyor. Salim, Arif'in evindeki diğer çocuklara aldırış etmeyip eve gidiyor. Tam o esnada Narin geliyor. Evin iki kapısı var. Narin, her iki kapıyı da olağanüstü bir güçle açıyor ve durumu görüyor. Salim, çocuğu öldürmek zorunda kalıyor. Tabii evdeki diğer üç çocuğu öldürmüyor ama Narin gelip görünce onu öldüresi geliyor. Sonra dışarıda hazır bulunan Nevzat'a tepeden sesleniyor. Nevzat eve geliyor. Nevzat'ın 'boş oda' dediği odada Narin'in cesedini görüyor. Tabii bu arada Nevzat, Bahtiyar'ın 4 tane çocuk bazasını göremiyor, ancak Narin'in ağzından köpük geldiğini görebiliyor. Salim, olayı Nevzat'a anlatıyor. Şimdi bu senaryo üzerinden soruyorum: Küçücük bir beden, sözde görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülüyor. Peki, neden cesedi ben taşımıyorum da üç aydır konuşmadığım, aile dışından bir yetişkin yabancıya taşıttırıp kendime yeni bir şahit yaratıyorum? Başka bir ifadeyle, 8 yaşındaki masum bir çocuk şahit olduğu için öldürülüyor ama 50 yaşında aile dışından bir yabancı daha büyük bir suça şahit tutuluyor. Bu senaryoyu akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün mü?

Avukat: İkinci senaryoya bakalım. Senaryoya göre, Enes, görülmemesi gereken biriyle ya da bir hayvanla bir şey yaparken Narin şahit oluyor… Narin'i oracıkta boğuyor… Bu hikaye biraz daha absürt… Salim oralarda hazır bekliyor. Veyahut kendisine dumanla birileri haber uçuruyor. Hemen olaya el koyuyor. Organizasyona başlıyor. Organizasyonlar Muhtar Salim'den sorulur… Nevzat'ı çağırıyor. Nevzat yine tehdit edilmiş, ikna edilmiş, Nevzat korkmuş, Nevzat sinmiş, Nevzat gariban, işçi, emekçi, köylü vesaire Nevzat. Nevzat çocuğu ahırında çuvala koyup dere kenarına götürüyor. Ha bu arada, 7 Kasım'da çocuğu ahırın penceresinden 3 metre yukarıdan vahşice attığını itiraf etmesine da kızmayalım, öfkelenmeyelim. Ancak burada kimse şunu sormuyor: Senin öz oğlun, senin öz kızını öldürecek, ben de inisiyatif alıp suç ortağı olacağım. Yetmezmiş gibi, kendim götüreceğime, 3 aydır konuşmadığım bir yabancıyı da suçumuza, günahımıza ortak edeceğim. Bu arada Arif'e hiç danışmıyorum, kimse de kendisini bu konuda aramıyor.

uçuruyor. Hemen olaya el koyuyor. Organizasyona başlıyor. Organizasyonlar Muhtar Salim'den sorulur… Nevzat'ı çağırıyor. Nevzat yine tehdit edilmiş, ikna edilmiş, Nevzat korkmuş, Nevzat sinmiş, Nevzat gariban, işçi, emekçi, köylü vesaire Nevzat. Nevzat çocuğu ahırında çuvala koyup dere kenarına götürüyor. Ha bu arada, 7 Kasım'da çocuğu ahırın penceresinden 3 metre yukarıdan vahşice attığını itiraf etmesine da kızmayalım, öfkelenmeyelim. Ancak burada kimse şunu sormuyor: Senin öz oğlun, senin öz kızını öldürecek, ben de inisiyatif alıp suç ortağı olacağım. Yetmezmiş gibi, kendim götüreceğime, 3 aydır konuşmadığım bir yabancıyı da suçumuza, günahımıza ortak edeceğim. Bu arada Arif'e hiç danışmıyorum, kimse de kendisini bu konuda aramıyor. Avukat: Ya ne kadar saçma! Senin öz oğlun senin öz kızına kıyacak ve ben seni haberdar etmeyeceğim. Sen bana demez misin, 'Ulan bari kızımın bir mezarı olsaydı… Kızım hayvan mıydı dere yatağına gidip gömdünüz?' Onca çocuğumu, çocuklarımın geleceğini unutup Enes için ağırlaştırılmış müebbet hapsi göze alıyorum. Ne için? Onlarca yeğenimden biri için. Ne için? Narin'i öldüren bir yeğen için. Onca tutuklu kadın, erkek, çoluk çocuk da Enes için kendilerini feda ettiler. İşkenceye rağmen itiraf etmediler. Ne için? Enes için, Salim için. Nevzat, oğlunun aracını o gün kullanmak için aldığını, köye getirdiğini Salim nereden bilecekti mesela? Bu soru da kritik. Aramızda, Allah aşkına, bu tiyatroya son verecek bir akıllı yok mu? Bu senaryoları ben uydurmuyorum yanlış anlamayın. Bunlar bazı aklı evvel ilkesiz şuursuzların uydurdukları, konuştukları, 7/24 topluma empoze ettikleri şeyler… Kimse şunu sormuyor… Maden Enes öldürmüş. Salim neden tam cinayet saatinde Arif'i aramıyor? Demez mi kardeşim ne yapalım ne edelim böyle bir olay olmuş?

"ADIMSAYAR HAKKINDA BİR TEKNİK RAPOR ALDIRALIM"

Avukat: Şimdi gelelim her iki senaryonun da ortak noktası olan en komik kısmına….Kahramanımız Salim, tüm bunlar başına gelirken mobil bankacılık üzerinden 2 tane fatura ödemesi gerçekleştiriyor.15.19 ve 15.28 de... 11 Eylül tarihli ön inceleme raporunu dosyada olmasına rağmen biz yine de 15 Aralık'ta UYAP üzerinden sunduk.

Avukat: Biz Diyarbakır Barosunun bir üyesi olmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Bunu bir kere baştan belirtelim. Bağlı olduğumuz kurum çok güzidedir. Eski baro Başkanı Saygıdeğer Nahit Eren'in savunmalarının çoğunda bizden bahsetmesi, savunmalarının çoğuna sirayet etmiş olmamız bizi gururlandırdı. Sayın Nahit Eren, şahsımızı sosyal medyada delilleri tartışmakla suçladı. Maden sen delil tartışırsın, ben de tüm savunmamı senin üzerine kurarım, çabasına girdi. Kendisi bizden yaşça çok büyüktür, kendisine hürmetimiz var. Ancak Nahit Bey şunu unutuyor, Bu davayı alevlendiren, çığırından çıkaran tamamen sosyal medya ve sosyal medyadaki korkunç algılardır. Kolluğun soruşturmada sorduğu neredeyse bütün sorular sosyal medyada atılan iftiralardır. Örneğin benzinlikçi, örneğin direksiyonda kusmuk bulunmuş yalanları… Biz hiçbir şeyden korkmadan, yılmadan, bir şöhret , ün arzusu gütmeden, adımızı koyarak sosyal medyadaki yanlış algıları düzeltmek adına Twitter'a girdik. Biz savunduklarımızla, ortaya koyduğumuz delillerimizle en azından vicdan sahibi insanlara "ya Nevzat da olabilirmiş, bak görüyor musun bizi yanıltmışlar" dedirtebildik?

Avukat: Ünlü olmak isteseydik, bazılarının yaptığı gibi canlı yayınlara çıkar yüzümüzü gösterirdik. Herkesin savunduğunu savunmak çok kolay. Biz herkese rağmen, onca hakaret, tehdit ve telkinlere rağmen bu yola girdik. Eğer bu parayla ölçülebilir bir şeyse kusura bakmayın biz yediğimizi, içtiğimizi, aldığımızı unuttuk. Biz Arif'in acısını kendi acımız bilerek tüm gayretimizle ortaya bir şeyler koyduk. Nahit bey savunmalarının yarısından fazlasında bizden ve şahsımın bulduğu delillerden bahsediyor, bunları çürütmeye gayret ediyor. Tekrar söylüyorum. ben bundan Onur duydum, gurur duydum. Lakin biz bu aşamadan sonra kendisinden bahsetmeyeceğiz. Çünkü kendisinin dosyaya maddi hakikatin ortaya çıkması için bir katkısının olduğunu düşünmüyoruz. Yani bizim Nahit Eren savunmaları üzerinden bir beyanda bulunmamız anlamsız. Zira kendisi dosyada ekstra bir maddi delil ortaya koyabilmiş değil.

Avukat: Şimdi diyorlar ki mobil ödeme olmuşsa çocukları da yapabilir. Ya da otomatik ödeme söz konusu da olabilir. Bunu kanıtlamak çok kolay. İlgili bankalara müzekkere yazılsın, sorulsun. Çünkü bankaların giriş çıkış hareketlerini ve eşleşmiş cihaz bilgilerini kaydetme huyları var. Siz bu kadar gpss, baz falanla çürütmeye gayret edeceğinize buyurun hodri meydan diyorum, eğer çekindiğiniz bir şey yoksa bankaya müzekkere yazılsın. 18 Aralık tarihinde talebimiz üzerine tutulan tutanakla Salim'in sadece 45 adım attığı kanıtlanmış oldu. Şimdi herkese içtenlikle şunu soruyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Eğer 45 değil de 145 adım çıksaydı şimdi herkes katil Salimdir diye ilan etmiş olur muydu, olmaz mıydı? Şimdi herkes Avukat Onur Akdağ'ın kendi eli ile müvekkilini katil ilan ettiğini bas bas bağırılmaz mıydı? Arkadaşlar bu bir, gayret, inanç ve cesaret dersidir. Ben buradaki meslektaşlarımın çoğundan tecrübesiz, bilgisiz, yetersiz olabilirim. Hepsi benim başımın tacıdır. Ancak kabul edin, çok cesurum. Bir şeye inanıyorsam üstüne giderim. Ben müvekkilime inandım, ben bu davaya inandım. Mesela 145 adım çıksaydı, yok efendim adımsayarın hata payı vardır, adımsayar doğruysa önceki saatler ve sonraki saatlerle, yaşandığı iddia edilen olaylar arasında bu kadar çelişki olmazdı diye bazıları çarpıtıp durmazdı. Salim Diyarbakır'da eşi ve kızları alışveriş yaparken oğlu Miran ve Yusuf ile kahvede oturuyor. Bunu ifadelerden bilmiyor muyuz? Neden çarpıtıyorsunuz?

Avukat: Yok efendim, tarlada 19 ile 20 arasında neden bu kadar çok adım attı da diğer saatlerde atmadı? Asıl soru bunlar değil. Bakın, asıl soru şu: Bu uygulamanın hata payı var mı yok mu? Neden bunu bir teste tabi tutmak için talebiniz yok? Adımsayar hakkında bir teknik rapor aldıralım o halde. Şimdi olayı kişiselleştireceğimize, bu kadar net bir delil ortadayken ve hepimizin amacı yalnızca maddi hakikatin ortaya çıkmasıyken neden ehemmiyetsizleştirme çabasındasınız? Biz bu davada aynı yerde durmalıyız. Ya bakın, 'Onur Bey şu delili bulmuş, neden biz göremedik, bakalım gerçekten bizi hakikate ulaştırabilir mi' diye bilimsel bir metotla teste tabi tutmayı arzulamak yerine, neden elbirliğiyle savcısıyla, barosuyla buruşturup atıyorsunuz? Gerçekler bazılarını rahatsız etse de biz onun peşindeyiz, onun. Yoksa biz de ifadeler arasındaki çelişkiye değinip savunmamızı yapar, başımızı sallar geçerdik.

Avukat: Baz raporuna göre Salim'in evinden çıkması, Arif'in evine gitmesi, müştemilata girmesi, ahırın çevresinde dolaşması için en az 400 adım gerekiyor. Biz adımsayara bakılmasını istemeseydik, herkes baz raporunu kesin, tartışılmaz ve üstünde konuşulmaz olarak görüyordu. Baz raporundaki hareketliliği çok iyimser değerlendireceğim şimdi. Salim, 14.55'te kendi evi ile Arif'in evi arasındaki yolda. 14.55 ile 15.18 arasında put gibi durduğunu varsayalım. Çünkü önceki bütün adımlarını 15'ten önce gerçekleştirmiş olsun.

Avukat: - 15.20: Evin kapısında. En yakın mesafeyi baz aldık, 20 adımda Arif'in evinin kapısında.

- 15.20-15.22: Ahıra gidip geliyor. Minimum 120 adım.

- 15.22-15.32: Arif'in evinin içerisi ve diğer odalarında hareketli. Burada 50 adım daha attığını varsayalım.

- 15.36: Tekrar ahırın arka kısmına geçiyor. Gidiş 70 adım, git-gel 140 adım.

- 15.41: Ahırın arkasından Arif'in evine dönüş. 60 adım.

- 15.42: Arif ile kendi evinin arasında bulunan yolda. 80 adım.

- 15.43: Arif'in evinin önünde. Minimum 20 adım.

- 15.52: Tekrar Arif'in evinde, içeride hareketli. 10 adım. Bu hareketliliği baz alırsak, adımsayar bu rakamları net bir şekilde göstermeli. Ancak adımsayar meselesi konuşulmaya başlandığında herkes şunu söylemeye başladı: 'Zaten kimse Salim öldürdü demiyor artık, ama Enes öldürdü, Salim de organize etti.'

Avukat: Şimdi ben Enes'in avukatı değilim, ancak şunu belirteyim: Salim'i bu işin içinden çektiğimizde, bu dosya bir yığın halinde bütün günahıyla Nevzat'ın başına çökmüyor mu? Çünkü diyelim ki Enes öldürdü! O zaman sormazlar mı Nevzat'ı kim çağırdı? Yani Salim burada organizatör rolündeyse, Enes öldürdüyse, Salim organize ettiyse ve Nevzat da gömdüyse, bu Nevzat'ı kim çağırdı, kim tehdit etti, kim ikna etti? Kalkmış diyorlar ki, 'Adımsayar uygulamasında veriler saat saat silinebiliyor.' Ben de hodri meydan diyorum. Bilirkişi marifetiyle adımsayar uygulamasında bir silme işlemi var mı yok mu mutlaka buna bakılsın. Kaldı ki biz araştırmamızı yaptık. Salim'in telefonundaki uygulamadan saat saat veri silmek mümkün değil. Salim Güran, 21 Ağustos'ta toplam 11.526 adım atmış, 6 kilometre yürümüş ve 461 kalori harcamıştır. Bu aktivite, 2 saat 21 dakika sürede gerçekleştirilmiştir. Şimdi herkes şu noktaya takılmış: '24 saatte yalnızca 2 saat 21 dakika mı yürümüş?' Bu süre, her adım atıldığında işleyen bir süreyi ifade eder. Örneğin, uyurken adımsayar aktif olmaz. Aynı uygulamaya ilişkin bazı örneklerle, atılan adımlarla harcanan sürenin ne kadar orantılı olduğunu göstermek istiyorum.

Avukat: Salim ile Nevzat'ın BTK'dan gönderilen dokümanlarında internet kullanım veri geçmişlerini inceledik, hareketlerini karşılaştırdık. Salim Güran, tam kritik dakikalarda, yani 15.10 ile 15.40 arasında yer yer yoğun bir şekilde internete giriyor, veri indiriyor. Hatta 15.28'deki yoğunluk, kendisinin mobil bankacılıktan ödeme yaptığının da bir göstergesidir. Salim'in bu dakikalardaki internet dökümü tam 16 sayfa. Nevzat'ın ise sadece 3 sayfa. Aynı dakikalar arasında Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketliliğinde neredeyse hiçbir şey yok. Telefonunun arka planda çalışmasından dolayı sınırlı veri indirimi var; internete girmiyor. Neden mi? Çünkü eli dolu, çünkü cinayet işlemekle meşgul maalesef, çünkü Narin'i boğup dere yatağına götürmekle meşgul. Ha, bu arada sakın demeyin Nevzat fakirdir, internet paketi azdır falan. İlerleyen saatlerde Nevzat, internet kullanımında rekorlar kırıyor. Şimdi dün, Salim'in 15.10 ile 15.40 arasında internet kullanımının diğer saatlere göre yok denecek kadar az olduğu şeklinde bir algı yapıldı. Ancak gerçek bambaşka. Biz bu maddi hakikati ortaya koyarken sadece Salim'in internet veri geçmişinden bahsetmiyoruz. Nevzat ile Salim'in veri kullanımını karşılaştırdığımızda bir anlam ifade ediyor. Dün sadece Salim'in internet kullanımından bahsedilerek algı yaratıldı.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

SANIKLAR, YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Dün başlayan duruşmada Salim Güran'ın işçisi 15 yaşından küçük R.A., pedagog eşliğinde adli görüşme odasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlendi. Ardından Çoban A.A. ve Narin'in amcası Erhan Güran dinlendi. Baba Arif Güran duruşmada söz aldı, tutuklu sanıklar ve avukatlar savunma yaptı. Savcı 14 sayfalık mütaalasının özetini açıklayarak "Herkes suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok. Aile, polisleri yanlış yönlendirdi" ifadelerini kullandı. Elde edilen veriler ve dosya kapsamındaki delillere bakıldığında sanıkların olay günü Arif Güran'ın evinde olduğunun belirlendiğini ifade eden savcı, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı, TCK'nın ilgili maddeleri gereği sanıkların cezalarında iyi hal indirimine gidilmemesini talep etti.

DÜNKÜ DURUŞMA 14 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Mahkeme başkanı, dün 14 saat süren duruşmayı bugün sabah 09.00'a erteledi. Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak adliyeye getirildi.

İŞTE SAVCININ OKUDUĞU MÜTALAA

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'inde görülen Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada savcılık, esas hakkındaki mütalaasında şu taleplerde bulunmuştu;