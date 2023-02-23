Naci Görür'den deprem uyarısı gelmişti! Tunç Soyer, İzmir'de yapılan hazırlıkları tek tek paylaştı

Kahramanmaraş merkezli depremler dahil çok sayıda doğru tahminde bulunan Prof. Dr. Naci Görür'ün İzmir ile ilgili "Bugün olmazsa yarın deprem olacak" uyarısı sonrası çok sayıda İzmirli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i mesaj yağmuruna tuttu. Yaşanan gelişme üzerine Soyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla depreme karşı İzmir'de yürütülen çalışmalar ve hazırlıklarla ilgili detaylı bilgiler verdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılan Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür "İzmir gerçek anlamda bir deprem kenti. Canlı faylar var. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" uyarısında bulundu.

GÖRÜR'ÜN SÖZLERİ SONRASI MESAJ YAĞMURU

Prof. Dr. Görür'ün açıklamaları sonrası çok sayıda İzmirli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i mesaj yağmuruna tutarak depreme karşı yürütülen çalışmalar ve hazırlıklar hakkında bilgi almak istedi.

TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Soyer şu ifadeleri kullandı; "Sevgili hemşehrilerim, olası bir depreme karşı İzmir'de yürüttüğümüz çalışmalar ve hazırlıklar hakkındaki mesajlarınızı alıyorum. Neler yaptığımızı sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Depremin ardından en büyük önceliğimiz İzmir'i dirençli bir kent haline getirmekti.

"TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI LABORATUVARINI KURDUK"

İzmirlilerin yaşadıkları kentte, yaşadıkları binalarda kendini güvende hissetmeleri için Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini hayata geçirdik. Türkiye'nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarını kurduk. Çiğli'deki Egeşehir Laboratuvarı, gerek deprem ve zemin gerekse yapı araştırmalarında ihtiyaç duyulan deney ve analizlerin uluslararası standartlarda yapılabilmesi için önem taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer.

"DİRİ FAY HATLARINI HARİTALANDIRIYORUZ"

10 üniversiteden 43 bilim insanı ve 18 uzman mühendis ile diri fay hatlarını haritalandırıyoruz. Karada ve denizde yürüttüğümüz çalışmalarla güvenli mekansal planlama ve yapılaşmanın yol haritası belirleyeceğiz. 2024'te tamamlayacağız.

"62 BİN YAPININ İNCELENMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Binanın sağlamlığı için kimlik kartları çıkarıyoruz. Bayraklı'da 31 bin 146 yapı incelendi. Bornova'da çalışmalara başladık. Ekipler, 62 bin yapının incelenmesi için çalışmalara yoğun şekilde devam ediyor. Projeyi İzmir'in tamamındaki 903 bin 803 yapıya yaygınlaştıracağız.

"12 BİN HEKTARLIK ALANDA MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ"

Zemin yapısı ile zemin davranış özelliklerinin modellenmesine de Bornova'dan başladık. Deprem dalgalarının hareketini anlamak amacıyla bin 565 noktada ölçüm yapıyor, 50 bin metrelik sondaj kuyuları açıyoruz. 12 bin hektarlık alanda mikrobölgeleme etüt çalışmaları yürütüyoruz.