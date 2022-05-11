Mustafa Tuncer'den Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Tepkisi: "Başkan Dahil 7 Kişinin 7 Kişisi de Denizcilik ile İlgili Hiçbir Eğitim Almamış"

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ilişkin, "Yönetim kurulu listesine şöyle bir baktığımızda, bir başkan ve altı üye olmak üzere yedi kişilik bir yönetim kurulu mevcut. Başkan dahil yedi kişinin yedi kişisi de denizcilik ile ilgili hiçbir eğitim almamış. Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin hiçbir yerinde çalışmamış. Niye çalışmamış? Çünkü denizciliği bilmiyorlar. Denize sadece girdilerse tatilde yüzmek için girmişler" dedi.

Mustafa Tuncer, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun bugünkü toplantısında, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin 'denizcilik' ile ilgili eğitim almamış olmamalarına tepki gösterdi. Tuncer, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KURUMLA UZAKTAN YAKINDAN HİÇBİR İLGİSİ YOK"

"Ek sözleşme ile işletme hakkı devredilen limanlarının yönetim kurullarına üye ataması Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile tanınmıştı ama alt komisyondan bunun cevabını alamamıştık. Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından bu atamalar yapıldı mı? Yapıldıysa kimler yapıldı? Bu sorunun cevaplanmasını istiyorum ben. Diğer bir husus; 230 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye bağlı kamu iktisadi teşebbüslerinin veya iktisadi devlet teşekküllerinin tamamına baktığımızda, genelde yönetim kurulu başkan ve üyeleri o kurumu bilen ya da kurumun içinde yetişen, konuda uzman kişiler. Ancak Özelleştirme İdaresi'ne devredilmiş veya Türkiye Varlık Fonu'na hisselerini devretmiş şirketler varsa iktisadi devlet teşekkülü olsun, kamu iktisadi teşebbüsü olsun, bunlardan biri de Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi. Bunların yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kurumla yakından uzaktan hiçbir ilgisi yok.

"BAŞKAN DAHİL 7 KİŞİNİN 7 KİŞİSİ DE DENİZCİLİK İLE İLGİLİ HİÇBİR EĞİTİM ALMAMIŞ"

Şu an, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi diyoruz, onun toplantısındayız. Yönetim kurulu listesine şöyle bir baktığımızda bir başkan ve altı üye olmak üzere yedi kişilik bir yönetim kurulu mevcut. Başkan dahil yedi kişinin yedi kişisi de denizcilik ile ilgili hiçbir eğitim almamış. Denizcilik ile ilgili, Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin hiçbir yerinde çalışmamış. Niye çalışmamış? Çünkü denizciliği bilmiyorlar. Denize sadece girdilerse tatilde yüzmek için girmişler ya da varsa uzmanlık alanları balık avlamak için, balık tutmak için gitmişler. Onun haricinde denizcilik ile ilgili hiçbir ilgi, bilgi ve eğitimleri yok.

"DEVLET ARŞİVLERİ'NİN BAŞKANI DENİZCİLİK İŞLETMELERİ'NDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ"

Yönetim kurulu başkanı, ilahiyat fakültesi mezunu. Herhangi bir denizcilik ile ilgili çalışması yok. Uluslararası ilişkiler mezunu kişiler var, siyaset bilimleri ile ilgili mezun kişiler var. Onlara bir şey demiyorum amenna, ama Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'de, konusu tamamen deniz olan şirkette, yönetim kurulunda tarih profesörü var. Bakıyorsunuz, tarihçilik haricinde hiçbir şey yapmamış. En son yönetim kurulu üyeliğine seçilmeden önce ne yapmış ve halen daha nasıl devam ediyor? Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda 08.08.2018 tarihinden beri başkan olarak görevini sürdürüyor. Yani Devlet Arşivleri'nin başkanı, Denizcilik İşletmeleri'nde yönetim kurulu üyesi. Liyakat çok önemli değil mi?

"DENİZCİLİK A.Ş.'YE BAKIYORSUNUZ, AYAĞI TOPRAKTAN BAŞKA YER GÖRMEMİŞ KİŞİLERİN HEPSİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ"

Dediğim gibi; siyasal bilgiler, denizcilik işletmeciliği, uluslararası ilişkiler, onları saymıyorum. Bir tane daha arkadaşımız var. Yine sağlık kurumları işletmeciliği okumuş, denizcilik ile uzaktan yakından ilgisi yok. Sağ olsun -kendisi burada mı, değil mi bilmiyorum- kendisi, özgeçmişine yaptığı ticaretin reklamını da koymuş. 'Butik…. işletmeyi işletmektedir.' Yani butikçi, elbiseci, benim abim gibi… Bizim oraların tabiriyle çaputçu, öyle denir.

Sevgili Türkiye Varlık Fonu yöneticileri, bu kurumu özelleştirme kapsamından çıkarttınız. Bu kurumu düzeltelim diye konuştunuz, söylediniz; Allah aşkına yedi kişilik yönetim kurulu üyeleri içinde bir tane dahil denizci olmayanlar ile mi kurtaracaksınız kurumu. Yazık ya. Bakın, Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi, TİGEM, hepsinin alt komisyonunda toplantılarını yaptık. Şimdi üst komisyon toplantılarını da yapacağız. Sayın üyeler, sayın katılımcılar, onların yönetim kurulu üyelerine bakın, yüzde 90'ı, yüzde 100'e yakını konusunda uzman, o kurumun içinden yetişmiş ya da o kurumla hasbihal olmuş, uzmanlaşmış kişiler. Ama Denizcilik A.Ş.'ye bakıyorsunuz, ayağı topraktan başka yer görmemiş kişilerin hepsi yönetim kurulu üyesi."