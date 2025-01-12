Mülakat Mağduru Öğretmen Adayları Ankara'da... "Bu Sorun Ertelenmeden, Umutlarımızı Kaybetmeden Çözüme Kavuşturulmalıdır"

HABER: Batuhan DÜKEL - KAMERA: Dursun ALKAYA

(ANKARA)-"Mülakat değerlendirmelerinde yaşanan mağduriyet" sonucunda adalet arayışını sürdüren öğretmen adayları Ankara'da Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Edebiyat Öğretmeni Fidan Özgüleç, "Adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine dayalı bir çözüm için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bu sorun bir kez daha ertelenmeden, öğretmen adaylarımız umutlarını kaybetmeden çözüme kavuşturulmalıdır" dedi.

"Mülakat değerlendirmelerinde yaşanan mağduriyet" sonucunda adalet ve hak arayışını sürdüren öğretmen adayları Ankara'da Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Mülakat mağduru öğretmenlere destek olmak amacıyla Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen temsilcileri mağdur öğretmenlerin yanında hazır bulundu. Mülakat mağduru öğretmenler adına basın açıklaması metnini okuyan Edebiyat Öğretmeni Fidan Özgüleç şunları kaydetti:

"Bugün burada, mülakat sonucu hak kaybına uğramış öğretmenlerin haklı taleplerini dile getirmek ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çağrıda bulunmak üzere toplanmış bulunmaktayız. 20 bin öğretmen atamasında, 245 komisyon tarafından yapılan mülakat süreçlerinde yaşanan sistemsel hatalar, iller ve komisyonlar arasındaki bariz puanlama farklılıkları atanma hakkı olan birçok öğretmen adayını mağdur etmiştir. Öğretmenlik mesleği gibi kutsal ve stratejik bir alanda, emek veren adayların hakkının teslim edilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle bazı çözüm yollarını yetkililerin dikkatine sunuyoruz: Ek Yerleştirme yapılmalı ve mülakatta mağduriyet yaşamış öğretmenler bir an önce mesleklerine kavuşturulmalıdır. TBMM'de görüşülecek Torba Yasaya, mülakat mağduru öğretmenlerin atanması ile ilgili düzenlemelerin eklenmesiyle mağduriyetlerin giderilmesi sağlanmalıdır.

"Bu sorunun çözülmesi için üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenizi bekliyoruz"

Özgüleç, yetkililere çağrıda bulunarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Buradan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ilgili siyasi temsilcilere ve eğitim camiasına çağrıda bulunuyoruz: Sizlerden talebimiz biz öğretmenlerin sesine kulak vermeniz ve bu mağduriyeti çözecek adımları bir an önce atmanızdır. Herhangi bir yöntem ve modelle bu sorunun çözülmesi için üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenizi bekliyoruz. Ayrıca, süreç boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve diğer eğitim sendikalarına teşekkürü borç biliriz. Eğitim sendikalarından bu önemli süreci kamuoyunda gündemde tutmalarını ve çözüm için daha aktif şekilde sürece katkı sağlamalarını talep ediyoruz. Adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine dayalı bir çözüm için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bu sorun bir kez daha ertelenmeden, öğretmen adaylarımız umutlarını kaybetmeden çözüme kavuşturulmalıdır."

"Biz sonuna kadar maddi ve manevi olarak bu meslektaşlarımızın yanındayız"

Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun mülakat mağduriyetine ilişkin olarak, "Mülakat mağduru öğretmen arkadaşlarımızın en başından bugüne kadar yanlarındayız, bundan sonra da yanlarında olacağız. Atama puanı olan yirmi bin öğretmen atamasının içinde yer alan öğretmen arkadaşlarımızdan mülakat sonucunda yirmi binin dışında kalan öğretmen arkadaşlarımızın bir an önce atamalarının ek yerleştirmeyle yapılması talebimizdir. Yargı süreci beklenmeden bir an önce mağdur olan 1500 civarındaki arkadaşımızın hakkı teslim edilsin. Biz sonuna kadar maddi ve manevi olarak bu meslektaşlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

"İlk andan itibaren mülakat uygulamasına karşı çıktık"

Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz de mülakat sistemini eleştirerek, "Haksız ve gereksiz bir uygulama sonucu mağdur olmuş öğretmen arkadaşlarımızın haklı, onurlu direnişi ve kararlı mücadelesi için her birini yürekten tebrik ediyorum. Bugün burada onları yalnız bırakmak istemedik. Eğitim Bir Sen olarak mülakatın konuşulduğu ilk andan itibaren mülakat uygulamasına karşı çıktık. Bunun ne eğitim sistemine ne öğretmenlik mesleğine katkı sağlamayacağını gereksiz iş yükünden enerji tüketiminden başka fayda sağlamayacağını hep ifade ettik. Maalesef bugün görüyoruz ki haklı çıktık" diye konuştu.

"Bizler başarısız değiliz"

Bir okul öncesi öğretmeni mülakat mağduru olduğunu ve hakkını istediğini belirterek, "Okul öncesi öğretmeniyim. Mülakata İstanbul Siyavuşpaşa'da girdim. Sıralamam 508'di. Mülakat sonrası 1211'e geriledim. Bizler başarısız değiliz. Bizler sadece komisyonlar arası puanlama farklılığının kurbanı olduk. Hakkımızı istiyoruz" dedi.

Mülakat mağduru bir kadının babası da kızının yaşadığı mağduriyete ilişkin olarak, "Benim kızım Edebiyat öğretmeni. KPSS'de 530. dereceye girdi. Mülakatta iller arası karışıklık olduğundan 930. sıraya geriledi. Atama bekliyorduk. Atamada yeri kaydı. Kayseri'de hiç kimseye fazladan puan verilmedi. Bazı illerde 10, 15 puan fazla verildiği için kontenjan dışı kaldı. Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan atama bekliyoruz" diye konuştu.

"Biz yüksek puanlarla atama hakkımızı kaybettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğini belirten mülakat mağduru matematik öğretmeni de şunları söyledi:

"Biz yüksek puanlarla atama hakkımızı kaybettik maalesef. Ben Türkiye 153'üncüsüyüm ilköğretim matematik öğretmenliği gibi bir zor bir bölümde. Mülakata Gaziantep'te girdim. Mülakatım güzel geçti. Komisyon üyeleri hayırlı olsun şeklinde güler yüzlerle gönderdi. Fakat sıralamam 153'den 194'e kaydı. Bize verilen kontenjan 174 kişilik olduğu için atama hakkım elimden alındı. Mülakat puanım 88.6 gibi yüksek bir puanla atama hakkımın elinden alınması bizi gerçekten çok zorladı. Biz cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurduk ve cumhurbaşkanımızdan bunun için bir çözüm bekliyoruz. Çünkü ona güveniyoruz."

"En güvenilir olan ölçme aracı sınavdır"

Mülakat sistemi hakkında görüşleri sorulan başka bir mülakat mağduru öğretmen ise, "Tabii ki kaldırılsın. Çünkü güvenilir bir ölçme aracı değil, en güvenilir olan ölçme aracı sınavdır. ve biz bu sınavlarda başarılı olmuşken güvenilir bir ölçme aracı olmayan mülakatta eleniyorsak mülakat kalkmalıdır" dedi.

"Hiçbir şekilde mülakatı kabul etmiyoruz"

Mağduriyet yaşayan öğretmenlere destek olmak için gelen ve özel okulda çalışan öğretmen ise mülakat sisteminin kul hakkına girmek olduğunu belirterek, "Ben 21 yıllık bir öğretmenim ve öğretmenliğe başlamadan önce çeşitli kurumlarında defalarca mülakatlara girdim ve 11 kez mülakatlardan elendim. Sınav notlarım 85-95 arasıydı ve 11 kez mülakatlardan elendim. Mülakatın zerresi bile sıkıntılıdır, kul hakkıdır ve hiçbir şekilde mülakatı kabul etmiyoruz" dedi.

Mülakat sisteminin uygulanmaması gerektiğini savunan bir başka mağdur öğretmen ise, "Mülakat kesinlikle uygulanmamalı. Bir öğretmenin 15 dakikada, 45 dakikada veya birkaç ders anlatımıyla iyi öğretmen olup olmadığı seçilemez. Bunun yerine hizmet içi eğitimler alınarak öğretmenler kamuya istihdam edilmelidir. İnsanların hakkı mülakat sistemiyle yenilmemelidir" ifadesini kullandı.