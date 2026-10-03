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İstanbul Emniyeti Şişli'de 34 kadının sigortasız çalıştırıldığını tespit etti

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İstanbul Emniyeti ekiplerince Şişli'de eğlence yerlerine 100 personelle denetim düzenlendi. Denetimde 12 Türk ve 22 yabancı uyruklu toplam 34 kadının sigortasız çalıştırıldığı, iş yerlerinde ruhsata aykırılık gibi ihlaller bulunduğu tespit edildi ve idari işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu güvenliğinin sağlanması, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel ahlaka aykırı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla Şişli'de eğlence yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şişli'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerince, umuma açık eğlence yerlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. 100 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 12 Türk vatandaşı ve 22 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 34 kadının, ruhsat faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak şeklinde çalıştırıldığı tespit edildi.

Denetim yapılan adreslerde, tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanılması, ruhsata aykırı faaliyet, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması ve sigortasız personel çalıştırılması başta olmak üzere çeşitli mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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