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İnegöl'de feci kaza! Motosiklet vinçle çarpıştı, 21 yaşındaki sürücü öldü

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İnegöl'de feci kaza! Motosiklet vinçle çarpıştı, 21 yaşındaki sürücü öldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 21 yaşındaki Kemal Derviş'in kullandığı motosiklet ile sepetli vinç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Derviş vincin üzerine düşerken, beraberindeki Mustafa Can Ö. yola savruldu. Hastaneye kaldırılan genç sürücü kurtarılamadı, ağır yaralanan arkadaşının hayati tehlikesi sürüyor. Vinç sürücüsü Burhan Ö. gözaltına alındı.

  • İnegöl'de motosiklet ile sepetli vincin çarpıştığı kazada 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kemal Derviş hayatını kaybetti, motosiklette bulunan Mustafa Can Ö. ağır yaralandı.
  • Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu Deydinler Kavşağı'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
  • Sepetli vinç sürücüsü 49 yaşındaki Burhan Ö. gözaltına alındı.

İnegöl'de feci kazada 21 yaşındaki Kemal Derviş hayatını kaybetti, beraberindeki Mustafa Can Ö. ağır yaralandı. Kazanın ardından sepetli vincin sürücüsü gözaltına alındı.

MOTOSİKLET İLE SEPETLİ VİNÇ KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesindeki Ahmet Türkel Çevre Yolu Deydinler Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda ilerleyen Kemal Derviş yönetimindeki 16 BVN 117 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu Sokak'tan çıkan Burhan Ö. idaresindeki 16 ASJ 927 plakalı sepetli vinçle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki genç farklı yönlere savruldu.

SÜRÜCÜ VİNCİN ÜZERİNE, ARKADAŞI YOLA DÜŞTÜ

Kazada motosikleti kullanan 21 yaşındaki Kemal Derviş vincin üzerine düştü. Motosiklette bulunan Mustafa Can Ö. ise çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

21 YAŞINDAKİ KEMAL DERVİŞ KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Kemal Derviş için doktorlar seferber oldu. Ancak genç motosiklet sürücüsü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Derviş'in ölümüyle sonuçlanan kazada ağır yaralanan Mustafa Can Ö.'nün tedavisi ise devam ediyor. Mustafa Can Ö.'nün hayati tehlikesi sürüyor.

VİNÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Motosiklet ile sepetli vincin çarpıştığı kavşakta ekipler kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma başlattı. Sepetli vincin sürücüsü 49 yaşındaki Burhan Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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