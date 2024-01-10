MHP, Manisa ve Mersin dahil 14 ilde adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayının isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Mhp'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Soydan oldu.

MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün





Mhp'nin aday çıkardığı 2 büyükşehir:

Manisa - Cengiz Ergün Mersin - Serdar Soydan

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan





Mhp'nin aday çıkardığı 12 il:

Amasya - Bayram Çelik Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Bayburt - Hükmü Pekmezci Çankırı - İsmail Hakkı Esen Erzincan - Bekir Aksun Karabük - Rafet Vergili Karaman - Savaş Kalaycı Kastamonu - Yüksek Aydın Kütahya - Alim Işık Nevşehir - Adnan Doğu Niğde - Hamdi Doğan Osmaniye - İbrahim Çenet

İşte MHP'nin 55 belediye başkan adayı:



