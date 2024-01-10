MHP, Manisa ve Mersin dahil 14 ilde adaylarını açıkladı
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP, Mersin'de Serdar Soydan'ı, Manisa'da ise Cengiz Ergün'ü aday gösterdi.
Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayının isimlerini kamuoyuyla paylaştı.
Mhp'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Soydan oldu.
Mhp'nin aday çıkardığı 2 büyükşehir:
- Manisa - Cengiz Ergün
- Mersin - Serdar Soydan
Mhp'nin aday çıkardığı 12 il:
- Amasya - Bayram Çelik
- Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
- Bayburt - Hükmü Pekmezci
- Çankırı - İsmail Hakkı Esen
- Erzincan - Bekir Aksun
- Karabük - Rafet Vergili
- Karaman - Savaş Kalaycı
- Kastamonu - Yüksek Aydın
- Kütahya - Alim Işık
- Nevşehir - Adnan Doğu
- Niğde - Hamdi Doğan
- Osmaniye - İbrahim Çenet
İşte MHP'nin 55 belediye başkan adayı: