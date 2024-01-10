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MHP, Manisa ve Mersin dahil 14 ilde adaylarını açıkladı

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MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP, Mersin'de Serdar Soydan'ı, Manisa'da ise Cengiz Ergün'ü aday gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayının isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Mhp'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Soydan oldu.

MHP, Manisa ve Mersin dahil 14 ilde adaylarını açıkladıMHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün

Mhp'nin aday çıkardığı 2 büyükşehir:

  1. Manisa - Cengiz Ergün
  2. Mersin - Serdar Soydan

MHP, Manisa ve Mersin dahil 14 ilde adaylarını açıkladıMHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan

Mhp'nin aday çıkardığı 12 il:

  1. Amasya - Bayram Çelik
  2. Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
  3. Bayburt - Hükmü Pekmezci
  4. Çankırı - İsmail Hakkı Esen
  5. Erzincan - Bekir Aksun
  6. Karabük - Rafet Vergili
  7. Karaman - Savaş Kalaycı
  8. Kastamonu - Yüksek Aydın
  9. Kütahya - Alim Işık
  10. Nevşehir - Adnan Doğu
  11. Niğde - Hamdi Doğan
  12. Osmaniye - İbrahim Çenet

İşte MHP'nin 55 belediye başkan adayı:

MHP 55 belediye başkan adayını açıkladı! Aralarında Mersin ve Manisa da var

MHP 55 belediye başkan adayını açıkladı! Aralarında Mersin ve Manisa da var

MHP 55 belediye başkan adayını açıkladı! Aralarında Mersin ve Manisa da var

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Manisa Mersin MHP Güncel Haberler

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