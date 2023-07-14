Metro İstanbul ve Beykoz Üniversitesi geleceğin raylı sistem profesyonellerini yetiştiriyor

Beykoz Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul ile sektöre nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği hakkında konuşan Beykoz Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Bu program gençlerimize eğitimleri sonrasında raylı sistemlerde çalışma olanağı sağlayacak. Metro İstanbul gibi birçok raylı sistem işletmecisi bundan sonra istihdam edeceği kişileri bu eğitim sertifikasını almış kişiler arasından seçmeyi tercih edecektir. Bunun da ülkemiz, üniversite ve sektör açısından çok örnek bir proje olacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel