Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdiler

Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de bir palmiye ağacını ateşe verip önünde poz veren ve olayı alkışlayan gençlere ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, vatandaşlar emniyet güçlerinden şüphelilerin yakalanmasını istedi.
İzmir’de okul bahçesindeki palmiye ağacını ateşe veren gençler, alevlerin önünde fotoğraf çektirip olayı alkışlarla kutladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahısların tespiti ve cezalandırılması için çağrıda bulundu.