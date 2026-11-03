Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdiler Haber Videosunu İzle
Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de bir palmiye ağacını ateşe verip önünde poz veren ve olayı alkışlayan gençlere ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, vatandaşlar emniyet güçlerinden şüphelilerin yakalanmasını istedi.

İzmir’de okul bahçesindeki palmiye ağacını ateşe veren gençler, alevlerin önünde fotoğraf çektirip olayı alkışlarla kutladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahısların tespiti ve cezalandırılması için çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Motosiklet tamircilerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı

Motosiklet tamircilerine operasyon
Haberler.com
2000

Yorumlar (22)

Haber YorumlarıA. Ak:

atatürkün çocukları

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Özcan:

Akgenclik

yanıt9
yanıt8
Haber YorumlarıGültekin Konukcu:

Atatürk ne yaptı conilerin eteklerini kim öpüyordu

yanıt5
yanıt1
Haber Yorumlarıguvenpekiyi:

Bunlar “ateşin çocukları”

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıNecati Kaya:

Senin gibi operasyon çocuğu değiliz.

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Suçlu veya suçlular adli kontrol şartıyla serbest bırakılırsa başka ağaçları yakıp çevreye tekrar zarar vereceklerdir.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet baş:

İşte bunlar ülkenin geleceği gençler, genç nüfus.Herkes 4-5 çocuk yapsın, nüfus yaşlanıyor, gençleşmesi lazım diyenler bu videoyu Çocuk yapmak önemli değil, yaptığın çocukları vatanına, milletine faydalı bireyler olarak yetiştirmek önemli.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEla Bellia:

Onu laiklere demiyor vatan severlere diyor

yanıt1
yanıt4
Haber YorumlarıEla Bellia:

Çağdaş izmir

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıByaydin Yeniden:

ülke yönetenler en az 3 cocuk yapın diyor amaaa , o aile reisi aldıgı maaş ile Kira bile ödeyemiyor..

yanıt0
yanıt0

Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia

Pilot işinden oldu! Ünlü ismi karısı affetmedi
855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı
50 metrelik uçuruma yuvarlandı! Son hali böyle görüntülendi

Can pazarı! 50 metre uçuruma yuvarlandı
İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler
Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Dünyanın en önemli koltuğuna Giresunlu aday
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Sonu galibiyet olsun! İşte dev maçın tüm detayları ve muhtemel 11'leri
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu