Kar yağışı terk etmiyor! Meteoroloji'den yeni uyarı

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Erzincan, Ardahan, Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan, rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerinden kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

MGM, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ile sis ve pus olayı beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. MGM, kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar ile çığ tehlikesi ve buzlama olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

BÜYÜKŞEHİRLER EKSİ DERECELERDE

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 7, en düşük -9; İstanbul'da en yüksek 4, en düşük -3; İzmir'de en yüksek 10, en düşük 0 derece olacak.

İSTANBUL DONDU

Öte yandan İstanbul'da 5 gün süren Altay Kar Fırtınası geri de kalırken, gece saatlerinde hava sıcaklığının 0'ın altında eksi 5' dereceyi görmesiyle araçların camlarını ve kaportalarını buz tabakası kapladı. Yolların da buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları gece boyunca devam etti.

VALİLİK UYARDI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bugün kent genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının, gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk etmesinin beklendiği belirtildi.

Haftanın ilk günü havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.