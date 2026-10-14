Haberler

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program Haber Videosunu İzle
Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halk TV'ye kayyım atanmasının ardından kanalın yayını saat 06.31'de durduruldu. Yayının kesildiği anlarda ekranda "Canım Kardeşim" temalı LÖSEV reklamının ardından "Görkemli Hatıralar" programının yer aldığı görüldü.

  • İstanbul'da Halk TV'nin merkez binasına polis baskını düzenlendi ve kanala kayyum atandı.
  • Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile kayyım heyeti başkanı arasındaki yayının devamı görüşmesi sonuçsuz kaldı.
  • Halk TV yayını saat 06.31'de kesildi; ardından LÖSEV reklamı ve 'Görkemli Hatıralar' programı yayınlandı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde Halk TV'nin merkez binasına düzenlenen polis baskınının ardından kanala kayyum atandı. Gelişmelerin ardından televizyon kanalının yayını tamamen durduruldu.

Polis ekiplerinin binaya girmesi ve yönetimin kayyum heyetine devredilmesi sürecinde yaşananları Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu aktardı.

GÖRÜŞME SONUÇSUZ KALDI, YAYIN KESİLDİ

Binadaki son durumu paylaşan Deniz Bayramoğlu, kanal yönetiminin yayını sürdürme gayretinin karşılıksız kaldığını belirtti. Bayramoğlu, "Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kayyım heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak yapılan bu görüşme sonuçsuz kaldı ve Halk TV yayını durduruldu" ifadelerini kullandı.

EKRANIN KARARTILDIĞI ANLAR

Kanalın ekran kararma anına ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Televizyon yayınının saat 06.31 itibarıyla kesildiği kaydedildi. Yayının durdurulmasının hemen ardından ekrana ilk olarak "Canım Kardeşim" temalı LÖSEV reklamı getirildi; reklamın ardından ise "Görkemli Hatıralar" isimli kültür-sanat programı yayına verildi.

İlgili Haberler
Kayyum atanan Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararıKayyum atanan Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı
Burçin Şahindur'dan Yeni Partili vekillere olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...Burçin Şahindur'dan Yeni Partili vekillere olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltındaCafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltında
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepkiHalk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepki
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz

Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldı
İstanbul'da sağanak İstiklal Caddesi'ni de vurdu

Şehrin kalbi sular altında! İstiklal Caddesi'nde şok manzara
Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç

Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç!
Haberler.com
2000

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Yazıklar olsun size

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7896:

Bugün aldığım en güzel haber televizyondan bir mikrop temizlendi.

yanıt6
yanıt12
Haber Yorumlarıberkcan çınar:

7896 ismin ne bilmem ama sen a haber ve cnn Türk izlemeye devam et

yanıt8
yanıt1
Haber YorumlarıAhmet Kçk:

kendilerine kim muhalifse kayyum baskı şiddet yoluyla susturmaya çalışıyorlar millet susmayacak milleti susturamazsınız

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

her türlü pisliğe bulaşıp sanra muhalifiz diye yapıyorlar demeniz yokmu birde

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıCan Salcan:

Zamanla Akıllanan Adam sana bi çift lafım var: Sana evrendeki tüm zamanı, hatta evren var olmadan önceki zamanında versek akıllanmazsın. siz ve sizin gibiler için 1 yılda 1 parça et yemek bile fazla. sen bize pisliğe bulaşmış dedin ya, sizin fon olayı milyarlar dolandırdı, MİLYARLAR! senin hayatın boyunda 1/100 ini bırak 1/300 ini bile kazanamadığın ve kazanamıycağın para, diyelim ki milyarlar kazandın (!) o paranın nerden sana geldiğini biliyoruz artık.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıRamadan Svs:

HİÇ BİR İŞE YARAMAYAN ÜLKEYİ KÖTÜLEYEN ÜLKEYİ BATMIŞ GİBİ GÖSTEREN BOŞ BİR KANALDI İYİ OLDU GEÇ BİLE KALINDI

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıberkcan çınar:

a haber ve cnn de hep ülkeyi iyi gösteriyor niye gercekleri göstermiyorlar?

yanıt2
yanıt1

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Topuklu ayakkabısını giyen kadın, başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Topuklu ayakkabısını giydi, inanılmazı başardı
Sarıyer'de sağanak sonrası yollar su altında kaldı, evleri su bastı

Sarıyer'de korkutan manzara! Yollar göle döndü, evleri su bastı
İstanbul'da lüks plazanın otoparkını su bastı! Tepki gecikmedi

İstanbul'da lüks plazanın otoparkı göle döndü! İşte o anlar
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı

6-0'lık yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
İsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı

Fener'i öz evladı batırdı! Yorumu size bırakıyoruz
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü

İstanbul'u vuran rekoru Vali Gül açıkladı: Cumhuriyet tarihinin...
Fener'in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı

Fener'in yıldızı bu gece hayatının şokunu yaşadı
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

Ne gündü ama! Yağmur megakente kabus gibi çöktü

Silifke'de öğleden beri haber alınamayan avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu

Aracını köprüye park etmişti! Saatler sonra acı haber geldi