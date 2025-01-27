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Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

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AFAD'ın aktardığına göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 km derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal "Bursa ovasının altından geçen 7,5'lik deprem üretebilecek bir fay var. Büyük bir depremi göreceksiniz, hazırlanın diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken korkutan bir haber de Bursa'dan geldi.

İSTANBUL'DA PANİĞE NEDEN OLDU

Afad'ın geçtiği "son dakika" bilgisine göre Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 9,74 km derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

AFAD'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

BURSA VALİLİĞİ : HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Bursa Valiliği 4 büyüklüğündeki depremle ilgili şehirde bir olumsuz durum olmadığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimizde merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

PROF. DR. PAMPAL: BÜYÜK BİR DEPREMİ GÖRECEKSİNİZ

Bursa merkezli deprem büyük korku yaratırken o dakikalarda CNN Türk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pampal "Son haftalarda neredeyse gün aşırı depremleri yaşıyoruz. Ege Denizi'nde, Midilli'de oldu birkaç gün önce. Şimdi Bursa'da oldu. Bursa Güney kolun ortasında ve ova üzerinde kurulmuş. Zemin kötü. 1065'de yıkıcı bir deprem yaşanmış. 1855'de 2 yıkıcı depremle yıkılmış. Deprem tetiklenir mi? Geliyor bunu söyleyebiliriz. İznik'teki 1065'den beri kırılmamış.7, 7,3 kadar deprem üreteceğini tahmin ediyoruz.

Bursa ovasının altından geçen 7,5'lik deprem üretebilecek bir fay var. Büyük bir depremi göreceksiniz, hazırlanın diyor. Ben olacağım doğanın kanunu gereği kırılacağım diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gün, ay vermemiz mümkün değil. Depremin önceden bilmek mümkün değil.

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildiProf. Dr. Süleyman Pampal.

"BU DEPREMLER BİZE ALARM VERİYOR"

Bu depremler bize alarm veriyor. Marmara'nın hem Kuzeyi hem güneyi. Bu sıra Güney daha hareketli. Maalesef Bursa'nın bulunduğu yer 1865'den beri kırılmamış. Bunlar ilk kırılacak yerlerden biri Bursa biri İznik.

Şiddetli hissetmenin 3 önemli nedeni var:

-Üs merkeze olan yakınlık, fayın kırıldığı yere mesafe

-Deprem odağının yeryüzüne olan mesafesi

-Bulundukları yerin zeminin kalitesi

Zemin depremin ivmesini 3-4 kat artırır. Vatandaşlarımız kötü zemin üzerinde yaşadıkları için fazla sarsılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Önlem yok Suriye ye destek lazım:)

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Haber YorumlarıŞerif Ali:

Erdoğanla bu ülkenin başından musibetler bitmedi. Gitse ülke bolluk, bereket gelseydi

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

Allah ım sen afatlardan ülkemizi koru bir bela gidiyor diğeri geliyor

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Haber YorumlarıBidüşün:

Geçmiş olsun istanbul, imamoğlu biran önce kentsel dönüşüm için harekete geçmelisin, bırak artık gezmeyi tozmayı, cumhurbaşkanı olman için daha çok yol kat etmelisin, ama sen daha dereyi geçmeden cb na göz dikiyorsun, yazık

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Ekrem tatilden döndü mü eyvah eyvah İstanbul'da deprem olursa çok kötü

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Haber YorumlarıVEFA:

Bakın size kader, fıtrat deyip yutturacaklar yine. İstanbul diken üstünde, kaçankurtulur!!

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Haber YorumlarıMurat Ç:

bursa iyi sallandı

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Haber YorumlarıSerkan Şenol:

Nilüfer merkezli 4.1

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

şener üşümezsoy rahmetli aykut barda istanbulda yakın gelecekte şiddetli deprem olmayacak demişti ölçü olarak onları alıyoruz ama tabii hayır ve şer Allahtandır tedbiri alıp takdiri Allaha bırakacağız ama ikibuçukliralık emekli maaşıyla nasıl bir tedbir alabiliriz tartışılır

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Allah korusun, inşallah bir maraş devleti daha yaşamayız

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