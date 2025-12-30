Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi
Bakırköy'de Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandralı iki tanker gemisinden acil durum çağrısı yapıldı. Bunun üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tankerlerin birbirleriyle temas ettiği gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle ekiplerin olay yerine gönderildiği belirtildi.
- İstanbul Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker birbirine temas etti.
- Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri ve KURTARMA-9 Römorkörü sevk edildi.
- Tankerlerden biri 141 metre boyundaki KALBAJAR, diğeri 115 metre boyundaki ALATEPE'dir.
İstanbul'da Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker gemisinden henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.50 sıralarında acil durum çağrısı yapıldı. Bunun üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: BİRBİRLERİNE TEMAS ETTİLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "KALBAJAR isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.
İşte olay yerinen ilk görüntüler: