Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi

İstanbul'da Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker gemisinden henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.50 sıralarında acil durum çağrısı yapıldı. Bunun üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: BİRBİRLERİNE TEMAS ETTİLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "KALBAJAR isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.

İşte olay yerinen ilk görüntüler: