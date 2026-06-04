Haberler

Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Sadettin Saran, kızı Lal Saran ile birlikte kulüp çalışanlarına veda etti. Lal Saran, babası Sadettin Saran'ın fotoğrafının olduğu panodaki resmine bakarken oldukça duygusal anlar yaşadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Lal Saran, "Gurur duyuyorum. En çok da temiz kalbinle..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, başkanlık görevini bırakmaya hazırlanmasının ardından kulüp personeline anlamlı bir ziyaretle veda etti. 

KULÜP ÇALIŞANLARINA VEDA EDİLDİ

Veda buluşmasında başkan Saran’a, kızı Lal Saran da eşlik etti. Kulüp çalışanlarıyla tek tek vedalaşarak bugüne kadarki emekleri için teşekkür eden Saran, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

''GURUR DUYUYORUM''

Ziyaret esnasında, babasının kulüp binasındaki panodaki fotoğrafına bakan Lal Saran, oldukça duygulandı. Yaşadığı o derin ve duygusal anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Lal Saran, babasına olan sevgisini ve hayranlığını dile getirdi. Lal Saran, paylaşımına "Gurur duyuyorum. En çok da temiz kalbinle..." notunu düştü. Bu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Frankfurt'ta korku dolu anlar: Lufthansa'nın Boeing 787-9 uçağının ön iniş takımı çöktü

Ya içinde yolcular olsaydı? Milyon dolarlık uçak burun üstü çakıldı!
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Cezaevindeki Mükremin için yeni karar
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi

Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

Daha 1,5 yaşındaydı! Küçük Ebrar'ın kahreden ölümü
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu

cenazeme gelmesin demişti: Vasiyeti yerine geldi

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>