Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, başkanlık görevini bırakmaya hazırlanmasının ardından kulüp personeline anlamlı bir ziyaretle veda etti.

KULÜP ÇALIŞANLARINA VEDA EDİLDİ

Veda buluşmasında başkan Saran’a, kızı Lal Saran da eşlik etti. Kulüp çalışanlarıyla tek tek vedalaşarak bugüne kadarki emekleri için teşekkür eden Saran, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

''GURUR DUYUYORUM''

Ziyaret esnasında, babasının kulüp binasındaki panodaki fotoğrafına bakan Lal Saran, oldukça duygulandı. Yaşadığı o derin ve duygusal anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Lal Saran, babasına olan sevgisini ve hayranlığını dile getirdi. Lal Saran, paylaşımına "Gurur duyuyorum. En çok da temiz kalbinle..." notunu düştü. Bu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.