Mansur Yavaş: "İçişleri Bakanlığı Olarak Bu Milletin Huzurundan Sorumlusun Kalkıp Bu Şekilde Trollük Yapamazsın. İşte Bu Devrin Bitmesi Lazım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çorum'da; "Gelirken Soylu'nun bir demecini gördüm. 'Bunlar iktidarı değiştirmek, Erdoğan'ı değiştirmek istiyorlar; bunun için tepiniyorlar.' Seçime niye girilir? Mevcudu değiştirmek için girilir. Bunun neresi darbe? Onun için en fazla bağıran, çağıran, hakaret eden kendisi. Zamanında Zekeriya Öz'ü öven, Milliyetçi Hareket Partisi için 'bu parti lüzumsuz, kapatılsın' diyen, Tayyip Erdoğan'a o kadar hakaretler eden, açılım döneminde de 'bu adamların mutlaka Meclis'e girmesi gerekir' diyen kişi; birdenbire değişti, farklı birisi oldu. Ona, buna hakaret etmekle meşgul. Kardeşim sen şu anda milletvekili adayısın, İçişleri Bakanlığı olarak bu milletin huzurundan sorumlusun; kalkıp bu şekilde trollük yapamazsın. İşte bu devrin bitmesi lazım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Çorum'da miting düzenledi. Yavaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"ARTIK BİR ELİN VERDİĞİNİ ÖBÜR EL GÖRMÜYOR"

"Eskiden kapı kapı koli dağıtılırdı ve bir kamyonun üzerinde Ankara büyükşehir Belediyesi yardım dağıtma aracı yazardı ve ramazan kolisi gibi evlere koliler bırakılırdı. Tabii ki bu insan onuruna yakışan bir şey değildi. Gelir gelmez hemen bir Başkent Kart çıkarttık. Aynen kredi kartı gibi işlevi olan bütün dünyada geçerli. ve bu dağıtılan yardımlarda ihaleyle yıllardır hep aynı şahıstan alınırdı, 150-200 milyon liralık ihale yapılırdı. O şahısta makarnasını, bulgurunu, nohutunu yurt dışından getirir dağıtırdı. Bu Başkent Kart vasıtasıyla artık biz onlara düzenli şekilde para yüklüyoruz. Gidiyor mahallenin hatta köylerin bakkallarına kadar oralardan çoluğunun çocuğunun ihtiyacını aile kendisi alıyor. Ne ihtiyacı varsa kendisi alıyor ve bir elin verdiğini öbür el görmüyor. Bu kartı çok yakında Ankara'da yaşayan herkes kullanacak. Bitmedi. Hani yardımları kesecektik ya baktık ki pandemi var. Pandemide hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmadık. Şu anda destek alan aile bu ekonomik sıkıntılar nedeniyle 200 bini geçti. 200 bin aile şu anda yani Çorum'da yaşayan ailelerden daha fazla aile sosyal desteğe ihtiyaç duyuyor. Bunların babaları da yardım alıyor kendileri de yardım alır hale gelmişler. Bari çocuklarını kurtaralım dedik. Şu an destek alan ailelerden 60 bin tane çocuk evden okula okuldan eve Ankara'da ücretsiz taşınıyor yeter ki okusun diye. Otobüse binemeyecek kadar küçük 16 bin çocuğun servis ücretini ödüyoruz. 15 bin tane küçük çocuğun kantin ücreti olarak günlük 15 lira ceplerine harçlık konuyor ki diğer arkadaşları beraber onun gönlü çekip de alamamazlık yapmasın diye gidiyor kantinden alışveriş yapmasını sağlıyoruz.

Bitmedi. Kırtasiye ücretleri. Bitmedi bayram harçlıkları, karne harçlıkları. Bitmedi. Sınava girecekler, KPSS veya başka tür sınava girecekler param yok diye sınava girememezlik etmesin diye hepsinin sınav ücretini de Ankara Büyükşehir yatırıyor. Seçimden önce şunu söylemiştim en büyük projen ne deyince; Ankara halkını zengin etmek, yataa hiçbir çocuğun aç girmemesi, hiçbir çocuğun eğitiminden mahrum kalmaması en büyük projem budur demiştim. Devam ediyoruz. Şans bu ya ekonomik sıkıntılar hep bizim dönemimize denk geldi. Geçen yıl ve bu yıl üçer ay müddetle tam 200 bin aileye düzenli şekilde üçer aylık doğal gaz ücretlerini biz yatırdık hiçbir tane destek alan aileyi üşütmedik. Hükümet daha seçime girerken şimdi doğal gazı veriyor. Oysa kasım aralık ayında doğal gaz yardımı yapacağız diyorlardı, yapamadılar. Ama seçime girerken yaptılar. Ben diyorum ki; 21 yıldır bu ülkede kaç milyon aile, Aile Bakanlığı'ndan destek alıyor. Bunlara destek olmak hiç aklınıza gelmedi mi sizin? Bu bir eleştiridir.

"İNSANLAR ET ALAMIYORLAR"

İnsanlar et alamıyor. 50 gram 100 gram et alabiliyorsa alıyor. Onu da bir şekilde bir ay idare ediyor. 18 aydır 200 bin aileye her ay birer kilo et parasını o kartlara yatırıyorum sadece et alışverişi yapabiliyor. Daha yetmedi. Eskiden 1.8 dolara yani 30 liraya yakın tonu su sattılar. Şu anda 10 ton su destek alan 200 bin aile için sadece 10 lira. Oradan da her ay 250-300 lira ceplerinde kalıyor. Bizim sosyal destek anlayışımız bu.

"1 KATRİLYON 700 TRİLYON PARA KESİLDİ BİZDEN"

Sayın Cumhurbaşkanı da bir söz söyledi; 'Mansur Yavaş' dedi, '35 bin nüfuslu küçücük bir beldede belediye başkanlığı yaptı. Bu kadar büyük bir bütçeli belediyeyi yönetemez' dedi. Ben yaptığımı söyleyeyim; 5 katrilyon eski dönemin o dinozorlara batırdıkları parayı ödedim. ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adalet kelimesi maalesef çok zayıfladı. Benden önce metroyu yapamadıkları için Ulaştırma Bakanlığı'na devretmişler. Sayın Mustafa Tuna'yla sözleşme yapmış sağ olsun, Ulaştırma Bakanlığı metroyu devretmiş. ve bilet gelirinden para kesilerek sizden tahsil edeceğiz denmiş. Ben 8 Nisan 2019'da görevi devraldım 28 Nisan 2019'da bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrodan kesintiler belediyelerden bütçelerden yüzde 5'i kesilecek diye. Dört yılda eski sitem yani maç oynanırken kural değişmeseydi 70 milyon ödemiş olacaktık. Şimdi ne ödedik biliyor musunuz? 1 katrilyon 700 trilyon para kesildi bizden. Ankara halkına az hizmet edelim diye. 1 milyar lira civarında da Çevre Bakanlığı'ndan halen alacağımız var.

"SİZ SIFIR TERÖRLE ALDINIZ 2002 YILINDA HÜKÜMETİ. EĞER 21 YILDA BİTİREMEDİYSENİZ BU O ZAMAN SİZİN KABAHATİNİZ"

Şimdi olanlara bakıyoruz. Kendisi gibi düşünmeyenler teröristle iş birliği yapıyor. Kardeşim Soylu değil miydi dağda kala kala hepsini hallettik 85 tane terörist kaldı, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diyen o değil miydi? Ne oldu da bu kadar böyle sen 65 milyon seçmenin 35-40 milyonu terörizmle iş birliği ile suçluyorsun? Siz sıfır terörle aldınız, 2002 yılında hükümeti. Eğer 21 yılda bitiremediyseniz bu o zaman sizin kabahatiniz. Tümüyle sizin kabahatiniz. Daha önce bir gazeteci yazdı dedi ki; İmralı'ya heyet gitti yine. İnkar ettiler. Sonra Sayın Akşener dedi; bit tane hakim gitti. Bu hakimlerde bu hükümetten çok çekti. Niye biliyor musunuz? Habur'da mahkeme kurulacak hakimleri gönderiyorlar, pişmanlık yasasından yararlanacak diye, PKK'lılarda birkaç militanı gönderiyor dağdan. Hakim soruyor; 'gel bakalım ben senin ifadeni alacağım.' Ne diye alacaksın ifademi alacaksın diyor. Sen pişman mısın?' Yok ben pişman falan değilim diyor. 'Yok yok' diyor 'sen pişmansın.' Bunlar yaşandı. Şimdi de bir hakimi göndermişler İmralı'ya. Niye gidiyor sizce? Bize destek olun diye gidiyor. Siz kimi suçluyorsunuz? ve dün de Mardin Eski Belediye Başkanı Ahmet Türk açıklama yaptı. İmralı'ya heyet gitti hükümet kendisine destek istiyor yardım istiyor diye. O zaman teröristlerle iş birliği yapan kim kardeşim kim?

"BUNLAR BÖYLE AĞIZDAN ÇIKMIŞ LAFLAR DEĞİLDİR. BUNLAR MESAJDIR"

Diyor ki Demokratik Sol Parti Genel Başkanı televizyonda soruyorlar; 'bunları nasıl imzaladı affetti cumhurbaşkanı bu Hizbullahçıyı' diyor. Diyor ki; 'bu cumhurbaşkanının yetkisinde diyor belki yarın Öcalan için de kullanacak' diyor. Bunlar mesajdır. Bunlar böyle ağızdan çıkmış laflar değildir. Ne Kandil'deki teröristlerin ne Kandil'in uzantısı olan HDP'nin bazı yöneticileri var onların sözleri kendi tabanına yönelik ve asla Türk milletinin kabullenmeyeceği sözlerdir. ve reddediyoruz. Onların üzerinden bize saldırmayın.

"BEYEFENDİ BİZE 'GAYRİ MİLLİ' DİYOR. KENDİ ÇOCUĞUNUN HOLLANDA'DA 35-40 MİLYAR LİRA SERVETİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR. ÖNCE ONU GETİRİN"

Beyefendi bize 'gayri milli' diyor. Kendi çocuğunun Hollanda'da 35-40 milyar lira serveti olduğu iddia ediliyor. Önce onu getirin. Bir başka bakan 100 bin euro maaşlar şu anda Turkcell'de maaş alıyor. Kızı 40 bin lira maaşla bir başka yerde maaş alıyor. Ayrıca bir çocuğu da külliyeden iki yerden maaş alıyor. Bir gazeteci bu açılım döneminde kırmızı yeşil bilmem ne diye sürekli bağıran devletin seri katili diyen kişiyi aynen görevlerine devam ettiriyorlar, TRT'de yönetim kurulu üyeliği yapıyor. TRT'ye ayrıca yapımlar yapıyor. Başka gazetelerden 100 bin 100 bin maaşlar alıyor. Bunlar bu düzenin değişmesini istemedikleri için bize bu karaları atıyorlar. Dolayısıyla artık liyakatsizlik, torpil bitiyor. Çılgın projelere para ayrılmayacak.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK BU MİLLETİN HUZURUNDAN SORUMLUSUN KALKIP BU ŞEKİLDE TROLLÜK YAPAMAZSIN. İŞTE BU DEVRİN BİTMESİ LAZIM"

Gelirken Soylu'nun bir demecini gördüm. 'Bunlar iktidarı değiştirmek Erdoğan'ı değiştirmek istiyorlar bunun için tepiniyorlar.' Seçime niye giriyoruz? Seçime niye girilir? Mevcudu değiştirmek için girilir. Bunun neresi darbe? Onunla da ilgili bir sürü iddialar var hatırlıyorsunuz. Onun için en fazla bağıran çağıran hakaret eden kendisi. Zamanında Zekeriya Öz'ü öven, Milliyetçi Hareket Partisi için 'bu parti lüzumsuz kapatılsın' diyen, Tayyip Erdoğan'a o kadar hakaretler eden, açılım döneminde de 'bu adamların mutlaka meclise girmesi gerekir' diyen kişi birdenbire değişti farklı birisi oldu ona buna hakaret etmekle meşgul. Kardeşim sen şu anda milletvekili adayısın İçişleri Bakanlığı olarak bu milletin huzurundan sorumlusun kalkıp bu şekilde trollük yapamazsın. İşte bu devrin bitmesi lazım. Yöneticilerin halka saygılı olması lazım."