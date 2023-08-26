İstanbul Maltepe'de orman yangını çıktı, ekipler bölgeye sevk edildi

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için mücadelesi sürüyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale başladı.

BÖLGEDE RÜZGAR ETKİLİ

Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İşte yangından ilk görüntüler: