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Oyuncu Yılmaz Bayraktar'a ev sahibinden 6 kat kira talebi! Mahkeme kararını verdi

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Oyuncu Yılmaz Bayraktar'a ev sahibinden 6 kat kira talebi! Mahkeme kararını verdi
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Oyuncu Yılmaz Bayraktar ile ev sahibi arasında yaşanan kira anlaşmazlığı mahkemeye taşındı. Bayraktar'ın aylık 4 bin 250 TL ödediği dairenin kirasını 25 bin TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi dava açtı. Ancak mahkeme, ev sahibinin kira artışına yönelik talebini reddederek oyuncuyu haklı buldu.

  • Oyuncu Yılmaz Bayraktar, 2021'de Beyoğlu'ndaki dairede aylık 4 bin 250 TL kira ile kiracı oldu.
  • Ev sahibi Jörg S., 2024'te kirayı 25 bin TL'ye çıkarmak için kira uyarlama davası açtı.
  • İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, ev sahibinin kira uyarlama talebini reddetti.

Oyuncu Yılmaz Bayraktar, İstanbul Beyoğlu'nda kiracı olarak yaşadığı ev nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibinin yaklaşık 6 kat kira artışı talep etmesi üzerine başlayan anlaşmazlık yargıya taşınırken, mahkemeden ünlü oyuncu lehine karar çıktı.

4 BİN 250 TL'LİK KİRAYI 25 BİN TL'YE ÇIKARMAK İSTEDİ

Yılmaz Bayraktar, 2021 yılında ev sahibi Jörg S. ile kira sözleşmesi imzalayarak Beyoğlu'ndaki daireye taşındı. Ancak 2024 yılında taraflar arasında kira bedeli konusunda anlaşmazlık yaşandı.

Aylık 4 bin 250 TL kira ödeyen oyuncunun ev sahibi, bu tutarın 25 bin TL'ye yükseltilmesini istedi. Bayraktar ise yaklaşık 6 katlık artış talebini kabul etmedi.

"EMSAL KONUTLARA GÖRE UCUZA OTURUYOR"

Talebinin kabul edilmemesi üzerine mahkemeye başvuran ev sahibi Jörg S., kira uyarlama davası açtı. Ev sahibi, mahkemeye sunduğu dilekçede Bayraktar'ın çevredeki benzer konutlara kıyasla çok daha düşük kira ödediğini savundu.

Mevcut kira bedelinin piyasa koşullarının altında kaldığını ileri süren ev sahibi, kira tutarının yeniden belirlenmesini talep etti.

MAHKEMEDEN OYUNCU LEHİNE KARAR

Yılmaz Bayraktar ise mahkemeye sunduğu savunmada, talep edilen kira artışının gerçekçi olmadığını ve mevcut bedelin yaklaşık 6 katına çıkarılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada tarafların avukatları hazır bulundu. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, ev sahibinin kira bedelinin uyarlanmasına yönelik talebini reddetti. Böylece Bayraktar, ev sahibiyle yaşadığı hukuk mücadelesinden lehine çıkan kararla ayrıldı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ev sahibi haklı kısaca

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