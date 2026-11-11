Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ), dünya liderlerini bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'ya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i karşıladı. İki isim arasındaki samimi selamlaşma anları kameralara yansıdı.

ERDOĞAN'DAN VON DER LEYEN'E "MAŞALLAH"LI KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i karşılarken İngilizce konuştu. Erdoğan'ın "Good morning. Maşallah, how are you?" sözleri karşılamaya damga vurdu. Türkçede "Günaydın. Maşallah, nasılsınız?" anlamına gelen ifadeler, iki isim arasındaki kısa selamlaşmanın öne çıkan ayrıntısı oldu.

ANTALYA'DA 102 LİDERİN KATILIMI BEKLENİYOR

9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'daki ANFAŞ Expo Center'da gerçekleştirilen Cop31, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda dünyanın farklı bölgelerinden temsilcileri buluşturuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıkladığı programa göre, altı kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsil eden toplam 102 liderin zirveye katılması bekleniyor.

Katılımcılar arasında 37 devlet başkanı, 35 hükümet başkanı, 8 cumhurbaşkanı yardımcısı, 7 başbakan yardımcısı ve çeşitli düzeylerde üst düzey temsilciler bulunuyor. Avrupa Komisyonu da lider düzeyinde katılım sağlayan uluslararası kuruluşlar arasında yer alıyor.

ERDOĞAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE LİDERLER ZİRVESİ

Cop31 Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Zirvenin ana teması, "Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru" olarak belirlendi.

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan programa göre, zirvede devlet ve hükümet başkanlarının ulusal iklim taahhütlerini açıklaması, üst düzey yuvarlak masa toplantılarına katılması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmaları da yer alıyor.

İKLİM FİNANSMANI VE TEMİZ ENERJİ MASADA

Cop31 kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçiş, sürdürülebilir kalkınma ve iklim finansmanı gibi başlıklar ele alınıyor. Liderler Zirvesi'nin ilk gününde elektrik kullanımının yaygınlaştırılması ve temiz enerji dönüşümüne ilişkin üst düzey oturumlar düzenlenmesi planlanıyor.

Programda ayrıca yeşil sanayi yatırımları, ekonomik büyüme ve istihdam konuları da değerlendirilecek. Zirvenin ikinci gününde ise Paris Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması, iklim finansmanına erişim, kentlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı ve uyum politikaları görüşülecek.

TÜRKİYE COP31 BAŞKANLIĞINI YÜRÜTÜYOR

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansın başkanlığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütüyor. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ise müzakerelerin başkanlığını üstleniyor.

Yaklaşık 100 bin kişinin katılımının öngörüldüğü konferans, 20 Kasım'a kadar devam edecek. Türkiye ve Avustralya'nın paylaştığı sorumluluklar çerçevesinde yürütülen süreçte, ülkelerin iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

ERDOĞAN DÜNYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud ile de bir araya geldi.

Guterres ile görüşmesinde Türkiye'nin COP31 Başkanlığını üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Antalya'daki konferansın iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni etti. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.

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