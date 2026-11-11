380 kilometre ötedeki Elbruz Dağı Rize'den görüntülendi! Karla kaplı zirve Ardeşen'den net göründü

380 kilometre ötedeki Elbruz Dağı Rize'den görüntülendi! Karla kaplı zirve Ardeşen'den net göründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya sınırları içindeki Kafkas Dağları'nın en yüksek noktası olan 5 bin 642 metre rakımlı Elbruz Dağı, açık ve güneşli havada Rize'nin Ardeşen ilçesinden görüntülendi. Kuş uçuşu yaklaşık 380 kilometre uzaklıktaki karla kaplı dağ silsilesi, görüş mesafesinin yüksek olması sayesinde kameralarla net biçimde kaydedildi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinden kuş uçuşu yaklaşık 380 kilometre mesafede olan Rusya'daki karla kaplı 5642 rakımlı Elbruz Dağı görüntülendi.
KAFKASLARIN ZİRVESİ ARDEŞEN'DEN GÖRÜLDÜ
Rusya sınırları içinde yer alan Kafkas Dağları ve en yüksek noktası olan 5642 rakımlı Elbruz Dağı, açık ve güneşli havada Rize'nin Ardeşen ilçesinden de görülebiliyor. Havanın açık ve görüş mesafesinin yüksek olmasıyla birlikte karla kaplı dağ silsilesi, kuş uçuşu yaklaşık 380 kilometre mesafede bulunan Ardeşen ilçesinden kameralar ile net bir şekilde kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı