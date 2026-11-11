Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
Güncelleme:
8 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammına ilişkin ilk tahminler gündeme geldi. Ankara kulislerinde yüzde 30 artış senaryosunun konuşulduğu ifade edilirken, bu oranın hayata geçirilmesi halinde net asgari ücretin 36 bin 498 liraya yükselebileceği hesaplandı.

  • Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 38.024 liraya, yoksulluk sınırı 123.856 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 49.124 liraya ulaştı.
  • Mevcut 28.075,50 liralık net asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark yaklaşık 9.949 liraya çıktı.
  • 2027 asgari ücretinde yüzde 30 zam yapılması halinde net ücretin 36.498,15 liraya, brüt ücretin 42.939 liraya çıkacağı hesaplandı.

2027 yılı asgari ücretine ilişkin beklentiler, yıl sonu yaklaşırken artmaya başladı. Kira, gıda ve ulaşım başta olmak üzere temel ihtiyaç giderlerindeki yükseliş, milyonlarca çalışanın yeni yılda yapılacak ücret artışına odaklanmasına neden oldu. Ankara kulislerinden aktarılan son iddialar ise asgari ücrette yüzde 30 zam ihtimalini öne çıkardı.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında asgari ücretin mevcut durumunu ve 2027 yılına ilişkin beklentileri değerlendirdi.

Karakaş'ın paylaştığı Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 38 bin 24 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 49 bin 124 liraya, yoksulluk sınırı ise 123 bin 856 liraya ulaştı. Böylece 28 bin 75 lira 50 kuruş olan mevcut net asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark yaklaşık 9 bin 949 liraya çıktı.

Karakaş, asgari ücretin yalnızca işe yeni başlayan çalışanlara ödenen bir ücret olmaktan uzaklaştığını, geniş bir kesim için ortalama gelir düzeyine dönüştüğünü savundu. Özellikle çocuklu ailelerin artan yaşam maliyetleri karşısında daha fazla zorlandığına dikkat çekti.

ANKARA KULİSLERİNDE YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU KONUŞULUYOR

2027 yılı için gündeme gelen tahminlerde yüzde 30 zam oranı öne çıktı. İsa Karakaş, yıl sonuna doğru yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyelerine yaklaşabileceği beklentisine işaret ederek Ankara kulislerinde de benzer oranda bir ücret artışının konuşulduğunu aktardı. Henüz resmi bir teklif veya kesinleşmiş zam oranı bulunmazken, yüzde 30'luk artış ihtimali üzerinden yapılan hesaplamalar yeni yılda çalışanların eline geçebilecek tutarı da ortaya koydu.

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

  • Mevcut net ücret: 28.075,50 TL
  • Tahmini net ücret: 36.498,15 TL
  • Tahmini brüt ücret: 42.939 TL
  • Tahmini net artış: 8.422,65 TL

Hesaplamada 2026 yılı için geçerli olan brüt 33 bin 30 liralık ücret esas alındı. Yüzde 30 artışla brüt ücretin 42 bin 939 liraya ulaşacağı, yüzde 14 SGK işçi primi ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesintilerinin ardından net ücretin 36 bin 498 lira 15 kuruş olacağı belirtildi.

SON KARARI ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU VERECEK

2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler yıl sonunda yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde enflasyon, ekonomik göstergeler ve çalışanların geçim koşulları değerlendirilecek.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Ali Kayhan:asgari ücretliye çok az, işverene çok fazla maliyetler uçtu herkes iflas ediyor.. denge bozuldu. Allah herkese yardımcı olsun
Tüm yorumlar (8)
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAli Kayhan:★ Okurların en beğendiği

asgari ücretliye çok az, işverene çok fazla maliyetler uçtu herkes iflas ediyor.. denge bozuldu. Allah herkese yardımcı olsun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıimre Tökeli:

20 milyon modern asgari köle size beddua ediyor Politikacı Abiler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
Haber YorumlarıAhmet Önen:

nebüyük lütuf harca harca bitmez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
Haber Yorumlarıaykut koçak:

20 bin kira...gerisi faturalara...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıHALK OZANI AŞIK CEMŞİT:

Bunların ifadelerini dinlemeye okumaya tenezzül edilmez.Bütün bir bürokrasi pervasızlığa hapsolmuş cehaletten yıkılıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı18

Babası gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı

93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı
Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Keşke tatsaydım

Süperstar'ın içinde ukde kalmış! En büyük pişmanlığını anlattı
Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü! Acı haberi bir türlü veremedi

Kahreden anlar! Acı haberi bir türlü veremedi
Netanyahu'dan Meclis açılışında Filistinlileri hedef alan ırkçı konuşma

Giderayak yine çirkinleşti: Ülkemizi bunlara mı emanet edeceksiniz?
11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu

Bebeğe bu nasıl yapılır? Toprağın altında verdiği mücadele ağlattı
Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var

Amedspor bombayı patlatıyor! Gelirse yer yerinden oynayacak
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı

Skandal görüntü güvenlik kamerasına takıldı
70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü

En son mezarlık yolunda görüldü! Günlerdir tek bir iz bile yok