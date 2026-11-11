Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam

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2027 yılı asgari ücretine ilişkin beklentiler, yıl sonu yaklaşırken artmaya başladı. Kira, gıda ve ulaşım başta olmak üzere temel ihtiyaç giderlerindeki yükseliş, milyonlarca çalışanın yeni yılda yapılacak ücret artışına odaklanmasına neden oldu. Ankara kulislerinden aktarılan son iddialar ise asgari ücrette yüzde 30 zam ihtimalini öne çıkardı.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında asgari ücretin mevcut durumunu ve 2027 yılına ilişkin beklentileri değerlendirdi.

Karakaş'ın paylaştığı Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 38 bin 24 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 49 bin 124 liraya, yoksulluk sınırı ise 123 bin 856 liraya ulaştı. Böylece 28 bin 75 lira 50 kuruş olan mevcut net asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark yaklaşık 9 bin 949 liraya çıktı.

Karakaş, asgari ücretin yalnızca işe yeni başlayan çalışanlara ödenen bir ücret olmaktan uzaklaştığını, geniş bir kesim için ortalama gelir düzeyine dönüştüğünü savundu. Özellikle çocuklu ailelerin artan yaşam maliyetleri karşısında daha fazla zorlandığına dikkat çekti.

ANKARA KULİSLERİNDE YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU KONUŞULUYOR

2027 yılı için gündeme gelen tahminlerde yüzde 30 zam oranı öne çıktı. İsa Karakaş, yıl sonuna doğru yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyelerine yaklaşabileceği beklentisine işaret ederek Ankara kulislerinde de benzer oranda bir ücret artışının konuşulduğunu aktardı. Henüz resmi bir teklif veya kesinleşmiş zam oranı bulunmazken, yüzde 30'luk artış ihtimali üzerinden yapılan hesaplamalar yeni yılda çalışanların eline geçebilecek tutarı da ortaya koydu.

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Mevcut net ücret: 28.075,50 TL

Tahmini net ücret: 36.498,15 TL

Tahmini brüt ücret: 42.939 TL

Tahmini net artış: 8.422,65 TL

Hesaplamada 2026 yılı için geçerli olan brüt 33 bin 30 liralık ücret esas alındı. Yüzde 30 artışla brüt ücretin 42 bin 939 liraya ulaşacağı, yüzde 14 SGK işçi primi ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesintilerinin ardından net ücretin 36 bin 498 lira 15 kuruş olacağı belirtildi.

SON KARARI ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU VERECEK

2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler yıl sonunda yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde enflasyon, ekonomik göstergeler ve çalışanların geçim koşulları değerlendirilecek.