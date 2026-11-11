Letonya ve Litvanya sınırında alarm! NATO savaş uçakları havalandı

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Baltık ülkeleri Letonya ve Litvanya, 10 Kasım gecesi hava sahalarına yönelik olası tehditler nedeniyle alarma geçti. Belarus ve Rusya sınırına yakın bölgelerde kimliği belirlenemeyen hava araçlarının tespit edilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı. NATO'nun Baltık hava sahasını korumakla görevli savaş uçakları da olası ihlallere müdahale etmek üzere havalandı.

NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, Belarus hava sahasından Baltık ülkelerine doğru ilerleyen kimliği belirsiz bir cismin tespit edildiğini duyurdu. Bunun üzerine NATO'nun bölgede hava devriyesi gerçekleştiren savaş uçakları harekete geçirildi. Yetkililer, hava sahasındaki hareketliliğin yakından takip edildiğini bildirdi.

İKİ ÜLKEDE SIĞINAK ALARMI

Letonya Silahlı Kuvvetleri, Belarus sınırındaki Ludza bölgesinde yaşayanlara güvenli alanlara geçmeleri çağrısında bulundu. Tehdit uyarısı daha sonra Augšdaugava ve Kraslava bölgelerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Ordu, hava savunma birlikleri ile insansız hava aracı önleme sistemlerinin devreye alındığını açıkladı.

Litvanya'da ise başkent Vilnius'un yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Kaunas ve çevresindeki bölgelerde güvenlik uyarıları yapıldı. Vatandaşlardan güvenli yerlere sığınmaları, şüpheli veya alçaktan uçan cisimlere yaklaşmamaları ve acil durumlarda yetkililere haber vermeleri istendi.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR AKSADI

Litvanya'da yaşanan hava alarmı sivil havacılığı da etkiledi. Vilnius ve Kaunas havalimanlarında hava sahasına getirilen geçici kısıtlamalar nedeniyle operasyonlar aksadı. Vilnius Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreli durdurulmasının ardından yeniden başlatılırken, Kaunas Havalimanı'nda da uçuş faaliyetlerine ara verildi.

Litvanyalı yetkililer, hava sahasında balonlara özgü izlerin de tespit edildiğini belirterek Belarus kaynaklı hibrit faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ancak NATO uçaklarının müdahale etmek üzere havalandığı cismin kimliği konusunda kesin bir açıklama yapılmadı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ GÖLGESİNDE YENİ GERİLİM

Baltık ülkelerindeki son gelişme, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölge hava sahasında yaşanan güvenlik endişelerini yeniden artırdı. Daha önce de Ukrayna'ya ait bazı insansız hava araçlarının rotalarından saparak komşu NATO ülkelerinin hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Moskova, Ukrayna'yı saldırılarında NATO hava sahasını kullanmakla suçlarken, Kiev yönetimi bazı insansız hava araçlarının Rusya'nın elektronik karıştırma faaliyetleri nedeniyle rotalarından çıktığını savunuyor. Son olayda ise hava araçlarının nereden gönderildiği ve hangi ülkeye ait olduğu henüz kesinlik kazanmadı.