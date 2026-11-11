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Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi

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Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla şirketin ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme yetkisi sona erdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ hakkında yeni bir karar aldı. 11 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla şirketin faaliyet izni iptal edildi.

MERKEZ BANKASI KARARI RESMİ GAZETE'DE

TCMB'nin 10 Kasım 2026 tarihli ve 12113/21712 sayılı kararı doğrultusunda, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye daha önce verilen faaliyet izninin iptal edilmesi kararlaştırıldı. Böylece şirketin ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme yetkisi sona erdi.

2022 YILINDA FAALİYET İZNİ VERİLMİŞTİ

Şirkete, 27 Ekim 2022 tarihli ve 11333/20932 sayılı Merkez Bankası kararıyla faaliyet izni verilmişti. Söz konusu izin kapsamında şirket, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde ödeme hizmetleri ve elektronik para alanlarında faaliyet gösterebiliyordu.

İPTAL KARARININ YASAL DAYANAĞI AÇIKLANDI

Merkez Bankasının faaliyet iznini iptal etme kararı, 6493 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca alındı.

11 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, şirketin faaliyet izninin iptal edildiği resmen duyuruldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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