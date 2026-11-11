Melis Civelek'in oğlu da annesinin dizisinde! Torpil tartışması yeniden gündemde

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Türk televizyon dünyasının tanınmış senaristlerinden Melis Civelek, bu kez oğlunun oyunculuk kariyeriyle konuşuluyor. Kızı Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandırması daha önce torpil iddialarını beraberinde getirirken, şimdi de oğlu Ömer Nadir Civelek'in annesinin yazdığı dizide rol alması dikkat çekti.

ANNESİNİN YAZDIĞI DİZİDE ROL ALDI

Genç oyuncu Ömer Nadir Civelek, Melis Civelek'in senaryosunu kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Feyza Civelek - Ömer Nadir Cİvelek

Ömer Nadir Civelek'in annesinin yazdığı bir projede yer alması ise ilk değil. Genç oyuncu daha önce de Melis Civelek'in senaristleri arasında bulunduğu Sandık Kokusu dizisinde rol almıştı.

ABLASI FEYZA CİVELEK DE AYNI TARTIŞMALARLA ANILMIŞTI

Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek de annesinin senaryosunu yazdığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dört sezon boyunca dizide rol alan oyuncu, geçmişte annesinin projelerinde yer alması nedeniyle torpil iddialarının odağında bulunmuştu.

Melis Civelek

Şimdi ise kardeşi Ömer Nadir Civelek'in de annesinin kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinde rol alması, ailedeki senarist ve oyuncu birlikteliğini yeniden dikkat çekici hale getirdi.