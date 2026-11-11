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Melis Civelek'in oğlu da annesinin dizisinde! Torpil tartışması yeniden gündemde

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Melis Civelek'in oğlu da annesinin dizisinde! Torpil tartışması yeniden gündemde
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Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'in ardından kızı Feyza Civelek'in oyunculuğu uzun süre tartışılmıştı. Şimdi ise ailenin bir başka üyesi dikkatleri üzerine çekti. Melis Civelek'in oğlu Ömer Nadir Civelek, annesinin kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin kadrosunda.

  • Ömer Nadir Civelek, annesi Melis Civelek'in senaryosunu yazdığı Anne Yarısı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.
  • Ömer Nadir Civelek daha önce de Melis Civelek'in senaristleri arasında yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde rol aldı.
  • Feyza Civelek, annesinin senaryosunu yazdığı Kızılcık Şerbeti dizisinde dört sezon boyunca Nilay karakterini canlandırdı ve torpil iddialarının odağında bulundu.

Türk televizyon dünyasının tanınmış senaristlerinden Melis Civelek, bu kez oğlunun oyunculuk kariyeriyle konuşuluyor. Kızı Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandırması daha önce torpil iddialarını beraberinde getirirken, şimdi de oğlu Ömer Nadir Civelek'in annesinin yazdığı dizide rol alması dikkat çekti.

ANNESİNİN YAZDIĞI DİZİDE ROL ALDI

Genç oyuncu Ömer Nadir Civelek, Melis Civelek'in senaryosunu kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. 

Feyza Civelek - Ömer Nadir Cİvelek

Ömer Nadir Civelek'in annesinin yazdığı bir projede yer alması ise ilk değil. Genç oyuncu daha önce de Melis Civelek'in senaristleri arasında bulunduğu Sandık Kokusu dizisinde rol almıştı.

ABLASI FEYZA CİVELEK DE AYNI TARTIŞMALARLA ANILMIŞTI

Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek de annesinin senaryosunu yazdığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dört sezon boyunca dizide rol alan oyuncu, geçmişte annesinin projelerinde yer alması nedeniyle torpil iddialarının odağında bulunmuştu.

Melis Civelek

Şimdi ise kardeşi Ömer Nadir Civelek'in de annesinin kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinde rol alması, ailedeki senarist ve oyuncu birlikteliğini yeniden dikkat çekici hale getirdi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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