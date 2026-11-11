Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon başından bu yana istediği forma şansını bulamayan deneyimli orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı takımdan ayrılabileceği konuşulurken Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in devreye girdiği öne sürüldü.

BAŞAKŞEHİR İLKAY GÜNDOĞAN'I İSTİYOR

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay Gündoğan'ın devre arasında takımdan ayrılabileceği belirtildi. 36 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgilenen Başakşehir'in, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Suudi Arabistan seçeneğine şu aşamada sıcak bakmadığı belirtilen İlkay'ın, transfer kararında maddi şartları ön planda tutmadığı aktarıldı. Kulüplerin anlaşması halinde yıldız futbolcu, İstanbul'daki düzenini değiştirmeden kariyerine Başakşehir'de devam edebilecek.

"NEDEN HAZIR OLAYIM, OYNAMIYORUM Kİ"

Galatasaray'da yeterince forma şansı bulamayan İlkay Gündoğan, Barcelona karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Kendisine yöneltilen "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna deneyimli futbolcu, "Neden hazır olayım, oynamıyorum ki." yanıtını vermişti. İlkay'ın bu sözlerinin ardından teknik direktör Okan Buruk da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

OKAN BURUK: BEN İLKAY'DAN ÇOK MEMNUNUM

Okan Buruk, deneyimli futbolcunun açıklamalarının yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu tür şeyleri... Ben futbolculuktan geldim. Hepimiz bunları yaşadık. Oyuncular robot değil, hepsi insanlar. Oynamamış, kenarda ısınıp oyuna da girmemiş. O yaşta, o profesyonellikte bir insan olsanız üzülürsünüz. Böyle şeylere çok fazla takılmamak lazım. İlkay her zaman antrenmanlarda en iyi performansı veriyor. Yanlış anlamamak lazım, o insani bir üzüntü, o üzüntü her zaman olabilir. Buraya takılmamak lazım. Ben İlkay'dan çok memnunum."

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İlkay Gündoğan da sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek forma giymek istediğini dile getirmişti.

Tecrübeli futbolcu, "Yanlış anlaşılma oldu orada. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

5 MAÇTA SADECE 74 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'da bu sezon 5 karşılaşmada görev alan İlkay Gündoğan, toplam 74 dakika sahada kaldı. Deneyimli orta saha oyuncusunun sınırlı süre alması, devre arasında takımdan ayrılabileceği iddialarını güçlendirdi. Başakşehir'in ilgisine rağmen transfer konusunda henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor.