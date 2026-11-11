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Türk kökenli kadın DNA testi yaptırdı! 200 kardeşi olabileceğini öğrendi

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Türk kökenli kadın DNA testi yaptırdı! 200 kardeşi olabileceğini öğrendi
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Hollanda'da yaşayan Türk kökenli bir fenomen, ailesinin geçmişini öğrenmek için yaptırdığı DNA testiyle hayatının sürprizini yaşadı. Biyolojik babasının yıllarca sperm bağışçılığı yaptığını öğrenen kadın, yaklaşık 200 üvey kardeşi olabileceğini öğrendi. Ailesinden yıllarca saklanan gerçeğin ortaya çıkmasıyla onlarca kardeşine ulaşan kadının hikayesi şaşkınlık yarattı.

  • Hollanda'da yaşayan Türk kökenli bir kadın, MyHeritage üzerinden yaptırdığı DNA testinde yüzde 25 Hollandalı olduğunu öğrendi.
  • Kadın, testte biyolojik babası olarak görünen kişinin uzun yıllar sperm bağışçılığı yaptığını ve kendisini büyüten babanın çocuk sahibi olamadığı için sperm bağışı yöntemine başvurulduğunu öğrendi.
  • Haftada birkaç kez sperm bağışında bulunan biyolojik babanın yaklaşık 200 çocuğu olabileceği belirtildi; kadın şimdiye kadar onlarca üvey kardeşine ulaştı.

Hollanda'da yaşayan ve sosyal medya içerikleri çeken Türk kökenli bir kadın, geçen yıl erkek arkadaşıyla birlikte merak üzerine DNA testi yaptırdı. Anne ve babasının Türk olduğunu bilen kadın, kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterken hiç beklemediği bir gerçekle karşılaştı.

DNA TESTİNDE YÜZDE 25 HOLLANDALI ÇIKTI

MyHeritage üzerinden yaptırdığı testin sonuçlarında yüzde 25 Hollandalı olduğunu gören kadın, büyük şaşkınlık yaşadı. Anne ve babasının Türk olduğunu bildiği için sonucun yanlış olduğunu düşündü.

Ancak testte daha önce hiç duymadığı bir erkeğin biyolojik babası olarak görünmesi, şüphelerini artırdı. Kadın, platform üzerinden söz konusu kişiyle iletişime geçtiğinde ailesinin yıllardır sakladığı sırrı öğrendi.

BABASININ SPERM BAĞIŞÇISI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Biyolojik babası olduğu belirlenen kişi, uzun yıllar sperm bağışçılığı yaptığını ve kendisinin de bu yöntemle dünyaya gelmiş olabileceğini söyledi.

Bunun üzerine annesiyle konuşan genç kadın, kendisini büyüten babasının çocuk sahibi olamadığını öğrendi. Annesi, çocuk sahibi olabilmek için sperm bağışı yöntemine başvurduklarını doğruladı.

200 KARDEŞİ OLABİLİR

Yaşadığı asıl şaşkınlık ise biyolojik babasının geçmişini araştırmasıyla ortaya çıktı. Yıllarca haftada birkaç kez sperm bağışında bulunan adamın yaklaşık 200 çocuğu olabileceği belirtildi.

Bu gerçeği öğrendikten sonra kardeşlerini araştırmaya başlayan kadın, şimdiye kadar onlarca üvey kardeşine ulaştı. Bazılarıyla yüz yüze görüşen kadın, kardeşlerin birbirlerini bulabilmesi için oluşturulan bir mesajlaşma grubuna da katıldı.

Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuleymankor283:

ADAM MAŞALLAH FABRİKA GİBİ ÇALIŞMIŞ İLERİDE BUNLAR BİRLİK OLURLARSA KÜÇÜK BİR ÜLKE KURABİLİRLER ÜLKENİN İSMİ KÜÇÜK TÜRKİYE OLURSA ŞAŞMAM SPERM VERMEYE DEVAM

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