Bir insan kendine bunu niye yapar? Yerlere yattılar, inekler üzerlerinden geçti

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Hindistan'da uzun yıllardır sürdürülen Gaay Gohari geleneği, ilginç görüntülere sahne oluyor. Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen gelenek kapsamında insanlar yan yana yere uzanırken, süslenen inekler üzerlerinden yürütülüyor. Ritüelin, dileklerin gerçekleşmesi ve bereket getirmesi amacıyla gerçekleştirildiğine inanılıyor.

İNEKLER ÜZERLERİNDEN GEÇİYOR

Gaay Gohari geleneğine katılan kişiler, belirlenen alanda yan yana yere uzanarak ineklerin üzerlerinden geçmesini bekliyor. Çeşitli süslemelerle hazırlanan hayvanlar, yerde yatan insanların üzerinden yürütülüyor. Katılımcılar, bu ritüelin dileklerinin gerçekleşmesine, refaha ve berekete vesile olacağına inanıyor.

DİLEKLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YAPIYORLAR

Bölgedeki geleneksel inanışlarla ilişkilendirilen Gaay Gohari, adakların yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ritüeller arasında yer alıyor. Katılımcılar, ineklerin üzerlerinden geçmesini manevi bir anlam taşıyan uygulama olarak değerlendiriyor. Ancak hayvanların insanların üzerinden yürütülmesi, yaralanma riski nedeniyle tehlikeli görüntüler oluşturuyor.

GÖRÜNTÜLERE DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Ritüelin görüntülerini izleyen bazı kişiler uygulamayı eleştirdi. Görüntülerin altına yapılan yorumlardan birinde "İslam dinine mensup olduğumuz için milyonlarca kez şükretmeliyiz" ifadeleri kullanılırken, bir başka kişi ise "İnek bunlardan akıllı" yorumunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com