Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi, dünya liderlerini bir araya getirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında da dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Karabağ'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Aliyev'in Antalya'ya gelmesi, iki liderin üç gün içinde ikinci kez bir araya gelmesini sağladı. Zirve sırasında Aliyev'in "Her şey çok güzel" sözleri ise buluşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

ÜÇ GÜN ÖNCE ERDOĞAN AZERBAYCAN'DAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla Karabağ'ı ziyaret etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etmişti.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından karşılanmıştı. İki lider daha sonra Şuşa'ya geçmiş, burada resmi karşılama töreni düzenlenmişti. Törende iki ülkenin milli marşları çalınmış, Erdoğan ve Aliyev karşılıklı olarak heyetlerini tanıtmıştı.

Şuşa Valiliği önünde gerçekleştirilen törenin ardından iki cumhurbaşkanı baş başa görüşme yapmak üzere valilik binasına geçmişti. Görüşmelerin gündeminde Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin geliştirilmesi, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler yer almıştı.

BU KEZ ALİYEV TÜRKİYE'YE GELDİ

Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinden yalnızca iki gün sonra, 10 Kasım'da İlham Aliyev bu kez Türkiye'ye geldi. COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya gelen Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti.

Aliyev'in ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşti. Azerbaycan lideri, Antalya'daki zirveye katılarak Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen uluslararası iklim görüşmelerinde yerini aldı.

Böylece Erdoğan'ın Karabağ ziyaretinin ardından iki ülke liderleri arasındaki diplomatik temaslar Antalya'da devam etti. Aliyev'in Türkiye ziyareti, yakın tarihlerde gerçekleşen karşılıklı lider ziyaretleri açısından da dikkat çekti.

ALİYEV'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Aliyev, buluşma sırasında "Her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.

İki liderin Antalya'daki buluşması, Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından gelmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıdı. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki üst düzey temasların son halkasını oluşturan buluşma, COP31'in diplomatik görüşmelerine de yansıdı.

ANTALYA'DA 95 ÜLKEDEN 102 LİDERİN KATILIMI BEKLENİYOR

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'ne altı kıtadan 95 ülke ve 102 liderin katılımı bekleniyor.

Zirvede devlet ve hükümet başkanları, ülkelerinin iklim politikalarına ilişkin ulusal beyanlarını sunuyor. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da konuşmacılar arasında yer alıyor.

Liderler Zirvesi'nin ilk gününde "Sıfır Atık" teması öne çıkarken, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri, temiz enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma politikaları da gündemde bulunuyor.

AZERBAYCAN DAHA ÖNCE COP29'A EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Azerbaycan'ın Antalya'daki zirveye katılımı, ülkenin uluslararası iklim diplomasisindeki geçmişi açısından da önem taşıyor. Azerbaycan, 2024 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 29'uncusuna (COP29) başkent Bakü'de ev sahipliği yapmıştı.

Bu yıl Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasıyla iki komşu ülke, farklı dönemlerde küresel iklim müzakerelerine ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer aldı. Aliyev'in Antalya ziyareti de iklim gündeminin yanı sıra Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından yeni bir üst düzey buluşma fırsatı oluşturdu.

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