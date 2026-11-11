Buse Terim yeniden diyete başladı! Günden güne eriyor

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Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızı Buse Terim, bu kez kilo verme süreciyle dikkat çekti. Daha önce aralıklı oruç yöntemiyle 7 ayda 25 kilo veren Terim, yeniden sağlıklı beslenme ve spor rutinine döndü. Diyet sürecindeki son gelişmeleri paylaşan ünlü isim, 4 kilo verdiğini duyurdu.

KAHVALTI TABAĞINI GÖSTERDİ

Sağlıklı beslenmeye özen gösteren Buse Terim, kahvaltısında tercih ettiği yiyecekleri paylaştı. Yumurta, avokado, domates, peynir ve yeşilliklerden oluşan tabağını gösteren Terim, diyet sürecine kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

4 KİLO DAHA VERDİ

Daha önce 25 kilo vererek dikkat çeken Buse Terim, yeni diyet sürecinde de 4 kilo verdiğini açıkladı. Beslenme alışkanlıklarını yeniden düzenleyen Terim, "Sağlıklı beslenmeye, iyi protein almaya devam" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 7 AYDA 25 KİLO VERMİŞTİ

Buse Terim, geçmişte aralıklı oruç yöntemiyle 7 ayda 25 kilo vermişti. Kilo verme sürecini sporla da destekleyen ünlü isim, şimdi yeniden başladığı diyetle sağlıklı yaşam rutinini sürdürmeyi hedefliyor.