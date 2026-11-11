Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar

Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da bir otomobilin marşpiyelinde yapılan inceleme sırasında şaşkına çeviren bir manzarayla karşılaşıldı. Macunla kapatılan bölümün içerisine ayakkabı ve krampon yerleştirildiği görüldü.
İstanbul'da bir otomobilin kaportasında ortaya çıkan görüntüler, araç tamirinde başvurulan yöntemleri yeniden tartışmaya açtı. Otomobilin marşpiyel bölümüne çekilen macunun altından çıkanlar görenleri hayrete düşürdü.
MARŞPİYELİN İÇİNDEN AYAKKABI VE KRAMPON ÇIKTI
Otomobilin marşpiyelindeki boşluğu doldurmak için ayakkabı ve krampon kullanıldığı, bu malzemelerin üzerinin ise kaporta macunuyla kapatıldığı görüldü. Dışarıdan bakıldığında macunla kapatılmış olan bölümde kullanılan malzemeler, inceleme sırasında ortaya çıktı.
TAMİR YÖNTEMİ ŞAŞKINLIK YARATTI
Kaporta ustaları tarafından yapıldığı belirtilen işlemde, otomobilin marşpiyelindeki boşluğun uygun onarım malzemeleri yerine ayakkabı ve kramponla doldurulması dikkat çekti. İşlemin hangi tarihte ve kim tarafından yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.