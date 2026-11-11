Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile demir yolu mutabakat zaptını onayladı

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Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile demir yolu alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptını onayladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da gerçekleştirilen kabine toplantısında, Türkiye ile demir yolu alanındaki işbirliği ele alındı.

Bakanlar Kurulu toplantısında, demir yolu alanında işbirliği için Suudi Arabistan Ulaştırma Genel Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun haziran ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.

Kaynak: AA