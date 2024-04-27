Malatya'da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Kırsal Eğin Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan Mehmet E. olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı, jandarma tarafından yakalandı ve işlemleri devam ediyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Kırsal Eğin Mahallesi'nde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Olayın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet E. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, Mehmet E'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Jandarma ekipleri, araçla kaçan zanlıyı olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakaladı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan zanlının polis memuru olduğu ve Malatya'da görev yaptığı öğrenildi.