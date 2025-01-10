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ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan yangınların önü alınamıyor. Yangınla mücadele için 400 ulusal muhafız görevlendirildi. Askeri personel, altyapı ve trafik kontrolünden kurtarma operasyonlarına kadar görev alıyor. Öte yandan bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangının önü alınamıyor. 10 kişinin hayatını kaybettiği yangın günlerdir kontrol altına alınamadı. Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlar için California Ulusal Muhafızlarından yardım istediklerini aktardı.

ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

400 ULUSAL MUHAFIZ SAHA İNDİ

Luna, kenti etkisi altına alan yangınla mücadele için 400 muhafızın görevlendirildiğini ve belirlenen bölgelerde göreve başladığını belirtti. Askeri personel, altyapı ve trafik kontrolünden çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar farklı alanlarda sahada görev yapıyor. Luna, personelin takviye edilmesiyle mücadele güçlerinin artacağını söyledi.

ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

5 BİNDEN FAZLA YAPI KULLANILAMAZ HALDE

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Eaton bölgesindeki yangının yaklaşık 14 bin dönüm alana yayıldığını ve şu ana kadar kontrol altına alınma oranının sıfır olduğunu söyledi. Marrone, "Şu ana kadar yangında 5 binden fazla yapının hasar gördüğünü veya tamamen kullanılamaz hale geldiğini teyit edebiliriz." dedi.

ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Luna, ayrıca Palisades ve Eaton ile etrafındaki belirli bölgelerde, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını ifade etti. Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo da toplantıda, şu anda tahliye emri altındaki sakinlerin yetkililerden bilgi gelinceye kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini söyledi. Gordo, "İnsanların bu bölgelere geri dönmeye başladığını görüyoruz. Onlara mesajımız şu, tahliye emirlerinin kaldırıldığını resmi olarak duyana kadar bu bölgelerden uzak durun." dedi. Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.

ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

ENERJİ NAKİL HATLARININ ELEKTRİĞİ KESİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden, 50'den fazla yerdeki küçük yangının bastırıldığını ancak Los Angeles'ta 3 büyük yangının devam ettiğini ve rüzgar dolayısıyla yangınların bazı yerlerde büyüyerek sürdüğünü aktardı. Hollywood Hills bölgesindeki yangının da kontrol altına alındığını belirten ABD Başkanı, Palisades, Eaton ve Hurst bölgelerindeki yangınların devam ettiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi. Biden ayrıca, yangınlar dolayısıyla enerji nakil hatlarının elektriğinin kesildiğini, su taşıyan pompaların enerji ulaşmadığı için çalışmadığını ancak yetkililerin jeneratörler vasıtasıyla gerekli yerlere elektrik ulaştırarak yeniden su pompalanmaya başlandığını kaydetti.

ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

YANGIN NEDEN SÖNDÜRÜLEMİYOR?

Yangının ilerlemesinde en büyük etken olarak gösterilen rüzgarın hızı 160 kilometre hızla seyrediyordu ve bu da yangının diğer bölgelere sıçramasına neden oldu. Rüzgarın hızı şuan için düştü ancak hala saatte 100 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi
Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDeniz Tutar:

ALLAH Gazze'nin intikamını alacak İNŞALLAH

Yorum Beğen76
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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

katilistandan yardim istesinler.....ne olsa oraya cok yardim ettiler..

Yorum Beğen30
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Haber YorumlarıOktay Şahin:

İsraile kadar gider insallah

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıEngin Kaya:

Siz durun daha 40000 masumun ahı hepinizi yakacak

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMGk:

Kıyamet kopmamışsa her felaket son bulur geriye kim payına hangi dersi alırsa artık.. Bu yangın gösterdi ki Amerika öyle abartıldığı kadar güçlü değil hatta sandığımızdan daha aciz

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Haber YorumlarıMapo 77:

vallaha bosuna beddua etmeyin bi sekilde sondururler

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