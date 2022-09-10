Kutlamalara damga vurdu! Tunç Soyer'in 'Osmanlı' ile ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

İzmir'in kurtuluşu nedeniyle dün akşam büyük ve görkemli bir kutlama gerçekleştirildi. Ünlü şarkıcı Tarkan'ın sahne aldığı programda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bir konuşma yaptı. Soyer'in Osmanlı'ya yönelik "Gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar." ifadeleri ise sosyal medyayı ikiye böldü.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Kordon Boyu'nda yürüyüş düzenlendi. İzmirliler 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını taşıyarak, Alsancak Limanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.. inlerce kişinin toplandığı Gündoğdu Meydanı'nında büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Megastar Tarkan'ın konseri öncesinde telefonlarının ışığını açan vatandaşlar renkli görüntüler ortaya çıktı.

SOYER, KONSER ÖNCESİ KONUŞMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Gündoğdu Meydanı'nda kurulan platforma çıkarak konuşma yaptı. Soyer, renkli görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

"MİLLETİ ATEŞE ATTILAR"

Soyer yaptığı konuşmada "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi." dedi.

SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Soyer'in yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ne yönelik bazı ifadeleri ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bu sözlerin ağır olduğunu belirtti bazıları ise Soyer'e destek verdi.

O yorumlardan bazıları:

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Soyer'e tepki gösterdi. Dağ, paylaşımında, " İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun." ifadelerini kullandı.