Üye Girişi
Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak'ta bulunan iş dünyası temsilcileriyle görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak'ta bulunan iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Tatar, Zonguldak'ın enerji, madencilik ve denizcilik konularında büyük tecrübeleri olduğunu belirterek, bu deneyimlerin KKTC iş dünyasıyla paylaşılmasının büyük bir zenginlik olacağını ifade etti. Tatar, Zonguldak ile ticari, kültürel ve sosyal bağların güçlenmesini temenni ettiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Zonguldak'ın enerji, madencilik meselelerinde, marina ve birtakım denizlere yönelik faaliyetlerde büyük tecrübeleri, büyük başarıları vardır. Bunları Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş dünyasıyla da paylaşmaları bizler için elbette büyük bir zenginlik olacaktır." dedi.

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Tatar, kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, KKTC Ticaret Odası Başkanı Turgay Reis, MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu ve diğer heyet mensuplarıyla kente geldiklerini söyledi.

Tatar, Zonguldak'ın kendileri için Türkiye'nin kadim şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, Türk Alayı'nda doktor olan Binbaşı Nihat İlhan'ın Kıbrıs'taki "Banyo Katliamı"nda şehit edilen eşi Mürüvvet İlhan'ın Zonguldaklı olduğunu ve kendisinin de bir süre bu kentte çalıştığını dile getirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın talimatını veren merhum Başbakan Bülent Ecevit'in de uzun yıllar Zonguldak milletvekili olarak siyasete hizmet ettiğini anımsatan Tatar, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın talimatını veren Bülent Ecevit ile de aramızda bir bağ vardır. Daha da önemlisi bugün burada buluştuğum Kıbrıs gazileri... Aldığım bilgiye göre 500'den fazla Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Zonguldaklı Mehmetçiklerimiz var. Çoğu hayatta ve az önce çoğuyla ilk kez Zonguldak'ı ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak kendileriyle kucaklaştım, hasret giderdim, minnet duygularımı ifade ettim. Gerçekten çok duygulu anlar yaşadık."

Şehitleri rahmetle anan Tatar, gazilere de minnet ve şükranlarını iletti.

"Münasebetimiz giderek gelişmektedir"

Tatar, Zonguldak'la yıllarca aralarında çok önemli münasebetlerin geliştiğini, kentten KKTC üniversitelerinde eğitim görenlerin bulunduğunu, KKTC'ye askerlik, ticaret yapmak için gelenlerin ve evlilik dolayısıyla yerleşenlerin olduğunu anlatarak, "Münasebetimiz giderek gelişmektedir. Tüm Zonguldak halkına sevgilerimi ifade ediyorum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına bir kez daha saygı, hürmet ve muhabbetlerimi paylaşırken bundan sonraki süreçte Zonguldak'ta kardeşlerimizi mümkün olduğunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten duyacağım memnuniyeti ifade ediyorum." diye konuştu.

Zonguldak ile ticari, kültürel, sosyal bağların güçlenmesinin en büyük temennisi ve dileği olduğunu belirten Tatar, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın enerji, madencilik meselelerinde, marina ve birtakım denizlere yönelik faaliyetlerde büyük tecrübeleri, büyük başarıları vardır. Bunları Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş dünyasıyla da paylaşmaları bizler için elbette büyük bir zenginlik olacaktır. Aramızdaki potansiyelin ve münasebetlerimizin geliştirilmesinin, gönül bağlarımızın, kültürel birliğimizin, siyasi yakınlığımızın ve Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk devletini daha da güçlendirmek için yapacağımız çalışmaların ne kadar değerli olduğunu ifade eder, hepinize saygılar sunarım."

Programda, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ersin Tatar Denizcilik Madencilik zonguldak Kıbrıs Kıbrıs Tatar Diplomasi Enerji Politika Güncel Haberler

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okan Buruk cezalı mı, yedek kulübesinde neden yok? Okan Buruk neden ceza aldı? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE! Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı? Barış Alper Yılmaz Young Boys maçında yok mu?
title