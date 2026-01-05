Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve birçok ünlü ismin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasında bu sabah sıcak saatler yaşanıyor.

Popüler dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Doğukan Güngör de uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da doğdu. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okurken, okulun tiyatro kulübünde oyunculuğa başladı. Harika Uygur'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak "Meryem" dizisinde profesyonel oyunculuğa adım attı. Sonrasında Zümrüdüanka dizisinde Hamit karakterine hayat verdi. Dilber Ay Küçük Dev Kadın ve Her Şeye Rağmen filmlerinde rol aldı. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti Dizisinde Fatih karakterine hayat vermektedir.

Doğukan Güngör'ün oynadığı filmler

2021 Her Şeye Rağmen – Erdal Murat Aktaş

2021 Dilber Ay Küçük Dev Kadın – Hakan Kavaç

Doğukan Güngör'ün oynadığı diziler

2022-2023 Kızılcık Şerbeti – Fatih Ünal

2020 Zümrüdüanka- Hamit

2018 Meryem

Doğukan Güngör'ün oynadığı oyunlar

Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti, Hiç Kimsenin Öyküsü