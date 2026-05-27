Haberler

Kayseri ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı

Kayseri ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Kırıkkale'deki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı. Vatandaşlar camileri doldururken, dualar edildi ve bayramlaşma gerçekleşti. Sivas'ta yabancı öğrencilerin yöresel kıyafetleriyle namaz kılması dikkat çekti.

Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Kırıkkale'deki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Kayseri'de vatandaşlar, bayram namazını kılmak için kentin simgelerinden Camii Kebir başta olmak üzere camileri doldurdu.

Bayram namazını kılan vatandaşlar, yapılan duaya eşlik etti.

Vatandaşlar, namazın ardından bayramlaştı.

Sivas

Sivas'ta vatandaşlar, bayram namazı için kentteki camilere geldi.

Tarihi camilerde yoğunluk oluştu. Kale Camisi'nde ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrencilerin yöresel kıyafetleriyle namaz kılması dikkati çekti.

Duanın edilmesinin ardından TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü, cemaatle bayramlaştı.

Yozgat

Yozgat'ta vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Çapanoğlu Büyük Camisi'nde bayram namazını kılan cemaat, yapılan duaya eşlik etti.

Vatandaşlar, namazın ardından bayramlaştı.

Kırşehir

Kırşehir'de il protokolü ve vatandaşlar, bayram namazı için kentin simge camilerinden Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ne geldi.

Vaazın ardından cemaat saf tutup bayram namazını kıldı, yapılan duaya eşlik etti.

Namazın ardından Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı.

Cami avlusunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Nevşehir

Nevşehir'de vatandaşlar, bayram namazını kılmak için camilere geldi.

Nevşehir Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde bayram namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, verilen vaazda birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yapıldı.

Camiyi dolduran cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra duaya eşlik etti.

Niğde

Niğde'de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne gelen vatandaşlar, vaaz dinledi.

Bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere geldi.

Nur Camisi'nde bayram namazını kılan vatandaşlar, duaya eşlik etti.

Namazın ardından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Ahmet Önal vatandaşlarla bayramlaştı.

Cami avlusunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Türkiye'de saç ektiren turistin yaşadığı değişim dikkat çekti

Türkiye'ye geldi, bambaşka birine dönüştü
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

Bayram namazında ilk saf o ilimizde tutuldu! Camiler dolup taştı
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

Alarmları kurun: Yarın akşam tarihte bir ilk yaşanacak