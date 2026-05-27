Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını Manisa’da kıldıktan sonra gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna yanıt veren Özel “Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok. İstifa edelim diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrıda bulunan Özel, “2 milyon üyemiz karar versin” dedi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını Manisa'daki Hatuniye Camisi'nde kıldı.
  • Özel, CHP'de bir an önce seçim yapılmasını istediğini ve 81 il başkanının seçim talebinde bulunduğunu söyledi.
  • Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa’daki Hatuniye Camisi’nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Özel, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Manisa’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, CHP’de yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Yeni bir parti kuracak mısınız?” sorusuna da yanıt verdi.

“81 İL BAŞKANIMIZ SEÇİM DİYOR”

Parti içinde bir an önce seçim yapılmasını istediklerini belirten Özel, “Bizim partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. 81 il başkanımız, bütün üyelerimiz herkes seçim diyor” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrıda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı: “Kılıçdaroğlu’nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Kurultaya gitmenin yolu çok açık. Bir çağrım var kendisine. 2 milyon üyemizin kararıyla belirlensin genel başkan. Ben hangi delegeyle girmek istiyorsa seçime ben hazırım. Bu Türkiye’ye çok iyi örnek olmuş olur hem bütün tartışmalar da biter.”

“KİMSE PARTİSİNDEN AYRILMASIN”

Parti içinde istifa çağrıları yapıldığını da belirten Özel, CHP’lilere birlik mesajı verdi. Özel, “İstifa edelim diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz” dedi.

Geçmişte kendilerini desteklemeyen isimlere yönelik tepkiler konusunda da konuşan Özel, “Arkadaşlar mutlak karar bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır, onlarla bir gönül bağımız yoktur. Ancak o tarihten sonra bize dayanışmaya gelen herkes bizim arkadaşımızdır” ifadelerini kullandı.

“YENİ BİR PARTİ KURMAYACAĞIZ”

Yeni parti iddialarına da net yanıt veren Özel, “Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur. Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok” diye konuştu.

