Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nda partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret ederek dua etti ve kabrine karanfil bıraktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nda Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua eden Bahçeli, daha sonra Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle su döktü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı