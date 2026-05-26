Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Düzce'nin Sinekli yaylasında derenin kenarında bıçaklanarak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen yaşlı adamın vücudunda çok sayıda bıçak izi olduğu belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DÜZCE'de yaylada bulunan derenin kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Düzce'ye bağlı Sinekli yaylası mevkisinde meydana geldi. Yaylaya giden vatandaşlar, derenin kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark ederek jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından incelemede ilk belirlemelere göre yaşlı adamın vücudunda çok sayıda bıçak izine rastlandı. Ölen kişinin üzerinden cep telefonu veya kimlik çıkmazken, jandarma ekipleri kimliğinin tespit edilmesi ve bölgedeki delilleri toplamak için incelemelerini sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
