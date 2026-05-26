Gürcistan'da hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, muhalefet partilerinin organize ettiği hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Gürcistan'da kendilerini Avrupa Birliği (AB) yanlısı olarak tanımlayan bazı muhalefet partilerinden oluşan "Muhalefet İttifakı" tarafından organize edilen gösteri, akşam saatlerinde Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi'nin önünde başladı.

Hükümeti, ülkenin AB ile entegrasyonu sürecinde etkisiz politika yürütmekle suçlayan binlerce kişi, parlamento binasına kadar yürüdü.

Ellerinde Gürcistan, AB, ABD ve Ukrayna'nın bayraklarını taşıyan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Protestocular, hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alması kararına karşı 28 Kasım 2024 tarihinde başlatılan ve aylarca süren gösterilerde gözaltına alınan, sonrasında tutuklu olarak yargılanan kişilerin de serbest bırakılmasını talep etti.

Göstericiler, Tiflis merkezindeki Petre Melikişvili ve Şota Rustaveli caddelerinden geçerek parlamentonun önüne geldi.

Muhalefet İttifakı'nın liderlerinden Nika Gvaramia, burada yaptığı konuşmada amaçlarının ülkede yeni parlamento seçimleri yapılması olduğunu ifade etti.

Gvaramia, "Gürcistan genelinde bir kampanya başlatıyoruz, Gürcistan daha iyisini hak ediyor." dedi.

Protesto gece saatlerinde sona erdi.